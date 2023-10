La deuxième loi de l'infodynamique et la théorie de l'univers simulé

La théorie de l’univers simulé suggère que notre réalité est en réalité une simulation informatique, avec des galaxies, des planètes et des formes de vie soigneusement programmées pour exister. Cette idée, qui a retenu l'attention des scientifiques et des philosophes, propose que les lois physiques qui régissent notre univers soient simplement des algorithmes. Nos expériences sont générées par les processus informatiques d’un système avancé. Bien que spéculative, cette théorie a fait sa marque dans la culture populaire, apparaissant dans des films comme The Matrix.

Le concept de réalité en tant qu'illusion remonte à la Grèce antique, où des philosophes comme Platon considéraient le monde matériel comme une manifestation ou une illusion, la vraie réalité résidant dans le domaine de l'esprit et de l'esprit. Dans les temps modernes, cette idée a évolué vers l’idée selon laquelle le monde matériel et la conscience font tous deux partie d’une réalité simulée. Les progrès récents de l’informatique et des technologies numériques ont encore alimenté cette extension de l’idéalisme, où la véritable nature de la réalité transcende le physique.

Au sein de la communauté scientifique, la théorie de l’univers simulé a suscité fascination et scepticisme. Certains scientifiques suggèrent que si notre réalité est une simulation, il peut y avoir des problèmes ou des modèles qui trahissent sa nature simulée. Cependant, trouver des preuves de ces anomalies reste un défi, à mesure que notre compréhension des lois de la physique continue d’évoluer. Actuellement, il n’existe aucun cadre définitif permettant de distinguer une réalité simulée et non simulée.

Dans une étude récente publiée dans AIP Advances, un scientifique a proposé une nouvelle loi de la physique appelée deuxième loi de l'infodynamique, qui soutient la théorie de l'univers simulé. Cette loi, basée sur la théorie de l'information, stipule que « l'entropie informationnelle » d'un événement doit rester constante ou diminuer avec le temps, jusqu'à une valeur minimale à l'équilibre. Cette loi s’oppose à la deuxième loi de la thermodynamique, car elle suggère que l’entropie de l’information diminue avec le temps tandis que l’entropie augmente.

Selon l’étude, la deuxième loi de l’infodynamique semble être une nécessité cosmologique ayant de vastes implications scientifiques. Il peut expliquer le comportement de l’information génétique et les mutations génétiques, ainsi que les phénomènes de physique atomique et l’évolution temporelle des données numériques. Plus particulièrement, cette loi offre une explication de la prédominance de la symétrie dans l’univers, car les états de symétrie élevée correspondent à l’entropie d’information la plus faible.

La découverte de la deuxième loi de l'infodynamique a de profondes implications dans des domaines tels que la recherche génétique, la biologie évolutionniste, les thérapies génétiques, la physique, les mathématiques et la cosmologie. Cela suggère que notre univers, avec ses structures et processus complexes, pourrait être une construction simulée ou un système informatique massif. En optimisant la compression des données et le contenu des informations, cette simulation permettrait d'économiser la puissance de calcul et de réduire les besoins en données.

Même si la théorie de l’univers simulé reste spéculative, la deuxième loi de l’infodynamique fournit un cadre scientifique possible pour explorer sa validité. Des recherches et des expérimentations supplémentaires sont nécessaires pour tester et valider cette loi, mettant potentiellement en lumière la véritable nature de notre réalité.

