Les planètes de la taille de la Terre sont-elles plus courantes autour des naines rouges ? Peut être pas

La recherche d’exoplanètes potentiellement habitables se concentre souvent sur des mondes de la taille de la Terre, étant donné que la Terre est la seule planète habitable connue. L'enthousiasme récent a entouré la découverte de sept planètes de la taille de la Terre en orbite autour d'une étoile naine rouge dans le système TRAPPIST-1, ce qui a conduit à spéculer que de telles planètes pourraient être plus courantes autour des naines rouges que des étoiles semblables au Soleil. Cependant, de nouvelles recherches suggèrent le contraire.

La chasse aux exoplanètes a commencé avec le télescope spatial Kepler de la NASA, qui a identifié près de 5,000 XNUMX exoplanètes, et des milliers d'autres attendent d'être confirmées. Les premières découvertes de Kepler ont indiqué que les exoplanètes de la taille de la Terre dans les zones habitables étaient plus répandues autour des naines M (naines rouges). Cependant, au fil du temps, des doutes sont apparus quant à l'exactitude des données de Kepler.

L'étude récente, intitulée « Aucune preuve d'un plus grand nombre de planètes de la taille de la Terre dans la zone habitable des étoiles M de Kepler versus FGK », rédigée par Galen Bergsten de l'Université d'Arizona, remet en question les hypothèses précédentes. Il souligne que les détections fiables de planètes de la taille de la Terre dans la zone habitable restent difficiles à atteindre, même pour les naines M.

Kepler a été conçu pour observer des planètes de la taille de la Terre autour d'étoiles semblables au Soleil, mais des pannes mécaniques ont interrompu sa surveillance à long terme, empêchant une étude approfondie. Par conséquent, les chercheurs ont dû s'appuyer sur les données limitées de Kepler pour estimer la présence de planètes de la taille de la Terre autour des naines rouges. Des études antérieures suggéraient un nombre important de ces planètes, mais les nouvelles recherches suggèrent que les résultats de Kepler n'étaient pas précis, ce qui rendait les taux d'occurrence estimés peu fiables.

En utilisant le vaisseau spatial Gaia, qui mesure précisément les propriétés des étoiles, l'étude révèle que de nombreuses étoiles de Kepler étaient plus grandes et plus chaudes qu'on ne le pensait auparavant. Les données améliorées de Gaia révèlent l'inexactitude des résultats de Kepler et remettent en cause l'hypothèse selon laquelle les planètes de la taille de la Terre sont plus courantes autour des naines rouges.

Bien que la recherche remette en question les estimations précédentes, il est important de noter que la recherche de planètes semblables à la Terre est difficile en raison des difficultés de détection des transits autour des naines rouges. De plus, l’habitabilité des planètes naines rouges reste un sujet d’incertitude, étant donné le potentiel de niveaux de rayonnement élevés et d’atmosphères instables.

Il y a encore beaucoup à apprendre sur les exoplanètes de la taille de la Terre, les différents types d’étoiles et leurs zones habitables. À mesure que des données plus précises seront disponibles et que les scientifiques mèneront des investigations plus approfondies, notre compréhension continuera de s’approfondir. La quête visant à déterminer la prévalence des planètes de la taille de la Terre dans les zones habitables reste en cours, à la fois autour des naines rouges et des étoiles semblables au Soleil.

Sources:

– « Aucune preuve d'un plus grand nombre de planètes de la taille de la Terre dans la zone habitable des étoiles M de Kepler par rapport aux étoiles FGK » (The Astronomical Journal, arxiv.org)