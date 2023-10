Les plantes sont-elles conscientes ? Une nouvelle étude remet en question l’idée des « arbres mères »

Les plantes, malgré leur manque de cerveau, de récepteurs de douleur et de nerfs, intriguent depuis longtemps les scientifiques, les religions et les passionnés de plantes quant à savoir si elles possèdent des sentiments, des émotions et une conscience. Même si les plantes réagissent à leur environnement et communiquent entre elles, la question de leur existence consciente reste un sujet de débat.

Dans le livre de 1973 « La vie secrète des plantes », il était affirmé que les plantes prospéraient lorsqu’elles étaient exposées à la musique classique et réagissaient aux émotions humaines. Bien qu’une grande partie du livre ait été discréditée, l’idée persiste, la culture populaire représentant souvent des gens parlant à leurs plantes pour influencer leur bien-être.

Le concept d’« arbres mères » a attiré l’attention dans les années 2000 grâce aux travaux de l’écologiste Suzanne Simard. Elle a proposé que ces arbres les plus anciens et les plus grands d’un écosystème soutiennent activement les arbres plus jeunes en leur envoyant des nutriments essentiels, du carbone, de l’eau et des signaux d’alarme via des réseaux fongiques souterrains appelés mycorhizes. Cette idée a ensuite été présentée dans le film « Avatar ».

En 2006, des scientifiques ont inventé le terme « neurobiologie végétale » pour décrire les processus complexes de signalisation électrique et chimique observés chez les plantes. Ils ont même découvert des neurotransmetteurs et des cellules nerveuses, suggérant une réponse coordonnée à leur environnement.

Cependant, une étude récente remet en question la validité de ces affirmations. Les chercheurs remettent en question les preuves scientifiques qui sous-tendent les études sur les arbres mères et affirment que bon nombre des livres connexes n'ont pas fait l'objet d'un examen par les pairs. De plus, des articles scientifiques contradictoires sapent les idées proposées.

L’une des principales critiques est que les arbres mères seraient censés aider les jeunes arbres de la même espèce, bien qu’ils soient en concurrence directe pour les ressources. Le transfert de carbone entre les arbres par l'intermédiaire des champignons est reconnu mais considéré comme ayant un impact physiologique minime. Les chercheurs mettent également en avant des défauts méthodologiques dans des expériences antérieures, soulevant des doutes sur leur validité.

L’équipe craint que l’attribution de traits humains aux plantes puisse avoir des conséquences néfastes. En humanisant les plantes et en supposant qu’elles possèdent une sagesse adaptative, on risque de sous-estimer l’impact du changement climatique sur les forêts et de prendre des décisions erronées concernant leur protection.

Alors que le débat sur la conscience végétale se poursuit, il est essentiel d’aborder ces discussions avec un examen scientifique rigoureux et d’éviter de idéaliser les capacités des plantes au-delà de ce qui peut être justifié.

