Le paysage de Terre-Neuve pourrait fournir des indices sur la vie sur Mars

La chercheuse Penny Morrill étudie le paysage unique des plateaux de Terre-Neuve, dans le parc national du Gros-Morne, qui, selon elle, pourrait fournir d'importantes informations sur la possibilité de vie sur Mars. Les Tablelands, composés de roches péridotites orange, ressemblent au paysage martien et contiennent une forte concentration de métaux toxiques qui empêchent la vie végétale de prospérer. Les recherches de Morrill, financées par l'Agence spatiale canadienne, se concentrent sur la présence de bactéries dans le cours d'eau local qui survivent dans les courants à pH élevé résultant d'un processus naturel appelé serpentinisation. Elle pense que la serpentinisation se produit également sur Mars et vise à comprendre ce que les Tablelands peuvent révéler sur le potentiel de vie passée ou actuelle sur la planète rouge.

La serpentinisation est une réaction entre les eaux souterraines et les péridotites, créant des conditions extrêmes pour la vie. Les niveaux de pH élevés atteignent des niveaux comparables à ceux de l’eau de Javel, ce qui en fait un environnement difficile pour les organismes. Cependant, Morrill et son équipe ont découvert des bactéries dans les Tablelands qui peuvent survivre dans ces conditions en utilisant le monoxyde de carbone comme source d'énergie, plutôt que le dioxyde de carbone comme le font la plupart des organismes. Cette découverte suggère la possibilité d’un écosystème unique enraciné dans la serpentinisation.

Les recherches de Morrill ont conduit à l'identification de sources de précipités de carbonate blanc dans les Tablelands, qui indiquent les endroits où se produit la serpentinisation. En étudiant ces sources, elle espère trouver des preuves de vie ou de biomolécules qui ont été remontées à la surface sans avoir recours à de nombreux forages. Elle pense que des écosystèmes similaires pourraient exister sur Mars, faisant de ces sites des cibles potentielles pour une exploration future.

Une autre chercheuse, Haley Sapers, étudie le lien potentiel entre la serpentinisation et la présence de méthane sur Mars. Sapers se concentre sur les suintements de méthane dans les sources froides extrêmement salées de l'île Axel Heiberg au Nunavut, au Canada, qui servent d'analogue aux rejets de méthane qui pourraient se produire sur Mars.

Même si les recherches se poursuivent et que les réponses restent à découvrir, les enquêtes menées à Terre-Neuve et au Nunavut continuent de captiver l'intérêt du public et offrent la possibilité de percer des secrets sur le potentiel de vie au-delà de la Terre.

Sources : CBC News, NASA