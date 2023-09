L'influence de la forme 3D de l'ADN sur les mutations cancérigènes

By

Une étude récente a révélé que la forme et la structure de l’ADN, au-delà de son code génétique, pourraient jouer un rôle dans l’accumulation de mutations cancérigènes. Cette étude explore le concept de « topographie génomique », qui fait référence à des éléments du génome qui vont au-delà de la séquence des molécules d’ADN. Cela inclut des facteurs tels que l’étanchéité de l’enroulement de l’ADN et l’activation de certains gènes dans différentes cellules.

La recherche, publiée dans la revue Cell Reports, examine les associations entre les caractéristiques topographiques de l'ADN et les modèles connus de mutations cancéreuses dans divers types de cancer. En étudiant plus de 5,000 40 échantillons de tumeurs provenant de 516 types de cancer différents, l’étude analyse XNUMX caractéristiques topographiques pour comprendre leur influence sur la localisation des mutations génétiques.

Certaines de ces caractéristiques sont liées au moment et à l’emplacement des mutations au cours du processus de transcription, ce qui est crucial pour traduire l’ADN en ARN. D’autres sont liés à des protéines appelées histones, autour desquelles l’ADN s’enroule, ainsi qu’à la structure de l’ADN de la plaie. Une autre caractéristique implique une protéine appelée CTCF, qui régule la structure 3D de la chromatine, le complexe formé par l'ADN et les histones. Le CTCF permet à l'ADN de former des boucles de chromatine très compactes.

Selon les résultats de l'étude, certains modèles de mutation associés à la consommation d'alcool se produisent au début du processus de réplication cellulaire. Cette tendance a été observée dans les cellules cancéreuses de la tête et du cou, de l’œsophage et du foie. En outre, les chercheurs ont découvert que différentes caractéristiques topographiques peuvent être liées à des mutations entraînant les mêmes modifications des « lettres » de l'ADN dans le cancer des cellules immunitaires. Cela suggère que ces mutations ont des causes sous-jacentes différentes.

Bien que l’étude fournisse des informations précieuses sur les mutations spécifiques au cancer, il reste encore beaucoup à comprendre sur le rôle de la topographie de l’ADN. Des recherches futures pourraient explorer le lien entre les conditions génétiques et les caractéristiques topographiques de l'ADN et étudier les interactions entre différents facteurs environnementaux et les mutations cancérigènes. En explorant davantage ces associations, les chercheurs espèrent découvrir pourquoi la forme de l’ADN influence le développement du cancer.

En termes d'applications, l'étude a rendu ses données disponibles via la base de données COSMIC, ce qui pourrait potentiellement contribuer au développement de traitements ciblés contre le cancer. Cependant, il convient de noter que l’étude présentait certaines limites, dans la mesure où les données topographiques ont été collectées auprès d’un groupe de patients différent de celui des données sur les mutations du cancer. Des recherches plus poussées avec des données collectées sur les mêmes cellules peuvent donner des résultats différents.

Dans l’ensemble, cette étude met en valeur l’importance de prendre en compte la forme 3D de l’ADN pour comprendre les schémas de mutations cancérigènes. En élucidant les complexités de la topographie génomique, les scientifiques visent à améliorer leur capacité à prévenir, traiter et comprendre différentes formes de cancer.

