Un fossile récemment découvert révèle les restes d'ADN d'une ancienne tortue de mer

Les chercheurs ont découvert des restes d'ADN dans des restes fossilisés datant de 6 millions d'années, appartenant à une tortue de mer étroitement apparentée aux tortues olivâtres et aux tortues olivâtres actuelles. Il s’agit d’une découverte rare de matériel génétique dans d’anciens fossiles de vertébrés. La tortue, appartenant au genre Lepidochelys, est apparentée à la tortue ridley de Kemp, la plus petite tortue marine du monde, et à la tortue olivâtre.

Le fossile a été découvert le long de la côte caraïbe du Panama en 2015 et, bien qu'il soit partiel, avec seulement une carapace (coquille) complète, la présence de cellules osseuses appelées ostéocytes a été superbement préservée. Certains de ces ostéocytes contenaient des noyaux cellulaires préservés qui réagissaient à une solution chimique, indiquant la présence de restes d'ADN.

Il est important de noter que les chercheurs n’ont pas extrait l’ADN du fossile mais ont pu reconnaître la présence de traces d’ADN. L'ADN est hautement périssable mais peut être conservé dans de bonnes conditions, comme le montrent certains vestiges anciens, comme la découverte l'année dernière d'un ADN datant de 2 millions d'années dans des sédiments du Groenland.

Le fossile de tortue récemment découvert est important car il représente le plus ancien membre connu du genre Lepidochelys. Il donne un aperçu de l’histoire évolutive de ce genre, qui est mal comprise. Les chercheurs n’ont pas identifié le fossile par espèce en raison de ses restes incomplets.

Cette découverte s’ajoute au nombre croissant de preuves montrant la possibilité de préserver les restes d’ADN dans les fossiles anciens. D’autres études pourraient potentiellement révéler de nouvelles informations sur les proches parents de ces espèces anciennes et contribuer à une recherche plus large sur l’évolution moléculaire.

Source: Reuters

Définitions:

– ADN : Molécule qui transporte les informations génétiques nécessaires au développement et au fonctionnement d'un organisme.

– Fossile : Reste ou impression d’un organisme préhistorique conservé dans la roche.

– Ostéocytes : Cellules osseuses présentes dans le tissu osseux.

Sources:

– Article Reuters de Lingamgunta Nirmitha Rao