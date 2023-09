Une tortue fossilisée révèle des restes d'ADN d'il y a six millions d'années

Des scientifiques ont fait une découverte extraordinaire en trouvant des restes d'ADN dans les restes fossilisés d'une tortue marine datant de six millions d'années. Le fossile, découvert le long de la côte du Panama en 2015, appartient au même genre que les tortues ridley de Kemp et les tortues olivâtres. Cette découverte est importante car il est rare de trouver du matériel génétique dans d’anciens fossiles de vertébrés. L'étude, publiée dans le Journal of Vertebrate Paleontology, met en lumière l'histoire évolutive du genre Lepidochelys auquel appartiennent les tortues ridley de Kemp et les tortues olivâtres.

Le fossile, bien qu'incomplet, présente des cellules osseuses bien conservées appelées ostéocytes. Certaines de ces cellules contenaient encore des noyaux intacts, qui répondaient à certaines solutions chimiques, permettant aux scientifiques de détecter des restes d'ADN. Bien que la préservation de l'ADN dans les vestiges anciens ne soit pas courante, des restes ont été trouvés dans des spécimens remontant à deux millions d'années. Le fossile de tortue récemment découvert est le plus ancien fossile de vertébré à présenter des restes d’ADN similaires.

Les tortues olivâtres et les tortues olivâtres sont deux des plus petites espèces de tortues marines, les adultes pesant entre 75 et 100 livres. Ils sont reconnus pour leurs comportements de nidification uniques, en particulier le phénomène d'arribada, où des milliers de femelles débarquent simultanément pour pondre. Les deux espèces sont confrontées à des défis de conservation en raison de menaces telles que la perte d’habitat, les prises accessoires dans les engins de pêche et la collecte illégale d’œufs.

Cette découverte remarquable de restes d'ADN dans la tortue fossilisée ouvre des possibilités pour des études plus approfondies sur d'anciens restes biomoléculaires. Les chercheurs espèrent que les progrès futurs pourraient permettre le séquençage de petits morceaux d’ADN, fournissant ainsi un aperçu des relations évolutives et de l’évolution moléculaire de ces créatures anciennes.

(Source : Journal of Vertebrate Paleontology, Smithsonian Tropical Research Institute)

Définitions:

1. Ostéocytes : Cellules osseuses responsables du maintien du tissu osseux.

2. ADN : Acide désoxyribonucléique, molécule qui porte les instructions génétiques nécessaires au développement et au fonctionnement des organismes vivants.

3. Genre : rang taxonomique dans la classification des organismes, indiquant un groupe d'espèces étroitement apparentées.

4. Arribada : phénomène de nidification massive au cours duquel des milliers de femelles de certaines espèces de tortues débarquent simultanément pour pondre leurs œufs.

5. Prises accessoires : capture involontaire d'espèces non ciblées dans les engins de pêche.