Des restes d'ADN découverts dans un fossile de tortue de mer vieux de 6 millions d'années

Les scientifiques ont fait une découverte importante de restes d'ADN dans les restes fossilisés d'une tortue marine qui vivait il y a six millions d'années. Cette découverte est rare car elle marque l’une des rares fois où du matériel génétique a été identifié dans d’anciens fossiles de vertébré.

Le fossile, découvert au Panama, consiste en une carapace complète, mais il lui manque le reste du squelette. La tortue aurait mesuré environ 30 cm de longueur. Les chercheurs ont découvert des cellules osseuses préservées, appelées ostéocytes, dans le fossile. Dans certaines de ces cellules, les noyaux ont été préservés et ont réagi à une solution chimique, indiquant la présence de restes d’ADN.

L'auteur principal de l'étude, le paléontologue Edwin Cadena, a précisé qu'ils n'avaient pas extrait d'ADN mais avaient plutôt confirmé la présence de traces d'ADN dans les noyaux. L’ADN est connu pour être périssable, mais dans de bonnes conditions, il peut être conservé dans des vestiges anciens. Auparavant, des chercheurs avaient découvert l'ADN d'animaux, de plantes et de microbes datant de deux millions d'années dans des sédiments du Groenland.

Le fossile de tortue de mer appartient au même genre que les tortues de Kemp et les tortues olivâtres, deux des sept espèces vivantes de tortues de mer dans le monde. La tortue ridley de Kemp, que l'on trouve principalement dans le golfe du Mexique, est la plus petite tortue marine, tandis que la tortue olivâtre est plus répandue dans les régions tropicales de plusieurs océans.

Ce fossile représente le membre le plus ancien connu du genre Lepidochelys, mettant en lumière l’histoire évolutive des tortues marines. Cependant, les restes étaient trop incomplets pour identifier l'espèce. Bien que le séquençage de l'ADN de petits fragments provenant de vestiges anciens reste un défi, cette découverte ouvre des possibilités pour de futures recherches sur l'évolution moléculaire.

Source: Reuters