Restes d'ADN découverts dans une tortue de mer fossilisée datant de 6 millions d'années

Des chercheurs ont découvert des restes d'ADN dans les restes fossilisés d'une tortue marine qui vivait il y a environ 6 millions d'années. Cette découverte est importante car il est rare d’identifier du matériel génétique dans des fossiles de vertébrés aussi anciens. Le fossile a été découvert le long de la côte caraïbe du Panama en 2015 et contient des cellules osseuses bien conservées appelées ostéocytes.

Bien que le fossile ne soit que partiellement complet, avec une carapace (coquille) relativement intacte, les chercheurs ont pu identifier la présence de restes d'ADN dans les noyaux cellulaires de certains ostéocytes. Il est important de noter que les chercheurs n’ont pas extrait l’ADN, mais ont plutôt reconnu les traces d’ADN dans les noyaux.

Cette découverte donne un aperçu de l’histoire évolutive des tortues marines. Le fossile appartient au genre Lepidochelys, qui comprend deux espèces vivantes de tortues marines : la tortue ridley de Kemp et la tortue olivâtre. Le Ridley de Kemp, connu pour sa tête de forme triangulaire et son bec légèrement crochu, se trouve principalement dans le golfe du Mexique. La tortue olivâtre, qui ressemble beaucoup à la tortue ridée de Kemp, a une répartition plus large et peut être trouvée dans les régions tropicales des océans Pacifique, Indien et Atlantique.

Le fossile représente le membre le plus ancien connu du genre Lepidochelys, mettant en lumière son histoire évolutive. Bien que l'espèce spécifique n'ait pas pu être identifiée en raison des restes incomplets, la présence de restes d'ADN fournit des informations précieuses pour les futures études sur l'évolution moléculaire.

Cette découverte s’ajoute au nombre limité de fossiles de vertébrés contenant des restes d’ADN. Auparavant, des restes d'ADN avaient été trouvés dans des fossiles de dinosaures, tels que le Tyrannosaure et le Brachylophosaurus, remontant à des millions d'années. Des restes d’ADN ont également été signalés chez d’anciens insectes.

Si l’ADN est périssable, certaines conditions de conservation peuvent permettre sa survie dans les fossiles. À mesure que la recherche dans ce domaine progresse, les scientifiques pourraient éventuellement être en mesure de séquencer de petits morceaux d'ADN provenant de restes anciens et ainsi mieux comprendre les relations évolutives de diverses espèces.

Source: Reuters