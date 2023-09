Une nouvelle découverte révèle des restes d'ADN dans d'anciens fossiles de tortues de mer

Des chercheurs ont fait une découverte révolutionnaire sur des fossiles anciens, en trouvant des restes d'ADN dans les restes d'une tortue marine datant de 6 millions d'années. Cette découverte constitue un cas rare d’identification de matériel génétique dans des fossiles de vertébrés aussi anciens.

Le fossile, qui a été découvert le long de la côte caraïbe du Panama en 2015, contient des cellules osseuses bien conservées appelées ostéocytes. Les chercheurs ont pu identifier la présence de restes d’ADN dans les noyaux cellulaires de certains de ces ostéocytes. Il est important de noter que les chercheurs n’ont pas extrait d’ADN, mais ont plutôt reconnu la présence de traces d’ADN.

L’ADN est connu pour être hautement périssable, ce qui rend cette découverte particulièrement importante. En fait, les seuls autres fossiles de vertébrés présentant des restes d’ADN similaires sont deux dinosaures, le Tyrannosaure et le Brachylophosaurus. Des restes d’ADN ont également été signalés chez des insectes remontant à des dizaines de millions d’années.

Le fossile de tortue marine appartient au même genre, Lepidochelys, que la tortue ridley de Kemp et la tortue olivâtre. La tortue ridley de Kemp est la plus petite espèce de tortue marine et se trouve principalement dans le golfe du Mexique, tandis que la tortue olivâtre a une répartition plus large dans les océans Pacifique, Indien et Atlantique.

Cette découverte fournit des informations précieuses sur l’histoire évolutive du genre Lepidochelys. Bien que les restes n'aient pas permis d'identifier l'espèce, ils représentent le membre connu le plus ancien de ce genre. Les chercheurs pensent que de futures études pourraient permettre le séquençage de petits morceaux d’ADN et offrir encore plus d’informations sur les proches parents d’espèces anciennes.

Dans l’ensemble, cette découverte met en évidence le potentiel d’extraction du matériel génétique d’anciens fossiles et d’approfondir notre compréhension de l’histoire de l’évolution.

