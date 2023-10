Blackgrass Weed développe une résistance aux herbicides grâce à l'EccDNA, selon une nouvelle étude

Une étude récente menée par Rothamsted Research et des scientifiques de l'Université de Clemson a jeté un nouvel éclairage sur le développement de la résistance aux herbicides du vulpin, une mauvaise herbe persistante qui constitue une menace importante pour les cultures de blé d'hiver. Il a été constaté que la capacité du vulpin à développer rapidement une résistance aux herbicides n'est pas uniquement déterminée par les gènes présents sur ses chromosomes, mais également par les boucles d'ADN circulaire extra-chromosomique (eccDNA).

On pense que les machines importées ont introduit des souches d'herbe noire résistantes aux herbicides dans les fermes irlandaises, où de fortes infestations de mauvaises herbes peuvent entraîner des réductions de rendement allant jusqu'à 1.5 t/acre. Pour atténuer l’impact du vulpin, des pratiques de lutte intégrée contre les ravageurs (IPM) sont recommandées. Cependant, une compréhension plus approfondie du mode d'action génétique de cette mauvaise herbe est essentielle pour développer des stratégies de gestion et d'éradication efficaces.

Les chercheurs ont découvert que le vulpin possède des boucles d'ADNecc qui existent en dehors des chromosomes de la plante. Ces boucles d'eccDNA évoluent séparément des principales structures génétiques du noyau cellulaire et hébergent des copies supplémentaires de gènes associés à la résistance aux herbicides, y compris des gènes impliqués dans la détoxification des herbicides.

En comparant les populations résistantes et sensibles de vulpin, l’équipe de recherche a identifié des similitudes et des différences dans l’eccDNA. Ces résultats donnent un aperçu des mécanismes qui permettent au vulpin de développer rapidement une résistance aux herbicides. La combinaison de différences génétiques dans les gènes chromosomiques et codés par l'ADNecc semble contribuer à la capacité de la mauvaise herbe à s'adapter au traitement herbicide et à d'autres stress.

Le Dr Dana MacGregor de Rothamsted Research a déclaré que la découverte de l'eccDNA dans le vulpin et sa corrélation avec les gènes de résistance aux herbicides contribuent à expliquer l'adaptation réussie de la mauvaise herbe aux stress d'origine humaine et abiotiques. La présence d'eccDNA contribue à la diversité génétique observée dans les populations de vulpin.

Cette étude met en évidence l’importance de prendre en compte les éléments génétiques chromosomiques et extra-chromosomiques pour comprendre le développement de la résistance aux herbicides chez les mauvaises herbes comme le vulpin. Des recherches plus approfondies dans ce domaine contribueront au développement de stratégies de gestion des mauvaises herbes plus efficaces.

