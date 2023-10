Nouveau matériau léger plus résistant que l’acier créé à partir d’ADN et de verre

Des scientifiques de l'Université de Columbia, de l'Université du Connecticut et du Laboratoire national de Brookhaven du Département américain de l'énergie ont développé un matériau léger et révolutionnaire, plus résistant que l'acier. Dans le cadre d'une collaboration, les chercheurs ont combiné l'ADN, le matériel biologique responsable du stockage des informations génétiques, avec la silice, qui est le principal composant du verre, pour créer le nouveau matériau.

L’un des aspects uniques de l’ADN est sa capacité à former des structures 3D complexes, ou origami, grâce à la liaison de nucléotides. Ces structures d’ADN peuvent agir comme des éléments constitutifs qui s’auto-assemblent en structures de réseau plus grandes. En recouvrant ces cadres d’ADN d’une fine couche de silice, les chercheurs ont pu créer un matériau à la fois léger et incroyablement résistant. Le matériau intègre également les principes de la biominéralisation, processus par lequel les tissus vivants produisent des minéraux pour augmenter leur dureté.

Les scientifiques ont utilisé la nanoindentation, un test mécanique spécialisé, pour mesurer la résistance du matériau. Ils ont découvert qu’il était quatre fois plus résistant que l’acier, alors que sa densité était environ cinq fois inférieure. La résistance et la résilience du matériau proviennent de sa combinaison unique d'ADN et de silice, ainsi que de sa structure à l'échelle nanométrique. Cela ouvre de nouvelles possibilités pour les applications d’ingénierie et de défense.

Les chercheurs prévoient d’étudier plus en détail l’utilisation d’autres matériaux, tels que les céramiques au carbure, pour créer des matériaux légers encore plus résistants. Leurs découvertes ont été publiées dans la revue Cell Reports Physical Science. Cette percée pourrait avoir des implications significatives pour le développement de nouveaux matériaux et technologies à l’avenir.

Définitions:

– ADN : molécule qui transporte des informations biologiques et indique aux cellules comment se former, croître et se reproduire.

– Silice : Composant principal du verre, matériau dur et cassant.

– Origami : L’art de plier du papier pour obtenir des motifs complexes.

– Nucléotides : Les éléments constitutifs de l’ADN.

– Biominéralisation : Processus par lequel les tissus vivants produisent des minéraux pour augmenter la dureté.

Sources:

– Article original : La combinaison de l’ADN et de la silice donne des matériaux légers et extrêmement résistants. (Source : Laboratoire national de Brookhaven)

– Article de revue : Conception basée sur l’ADN de matériaux en silice souple et résistante. (Source : Cell Reports Sciences Physiques)