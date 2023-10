La chasse commerciale à la baleine au 20e siècle a entraîné une perte de diversité génétique chez les baleines, selon une étude

By

Une étude récente menée par des chercheurs de l'Université d'État de l'Oregon a révélé l'impact durable de la chasse commerciale à la baleine sur la diversité génétique des populations actuelles de baleines. L’étude a comparé des échantillons d’ADN extraits d’os de baleines trouvés près de stations baleinières abandonnées sur l’île de Géorgie du Sud, dans l’océan Atlantique sud, à l’ADN de populations de baleines contemporaines. Les chercheurs ont découvert des preuves solides de la perte des lignées d’ADN maternel chez les baleines bleues et à bosse.

Les lignées maternelles sont cruciales pour la mémoire culturelle des baleines, notamment la connaissance des lieux d'alimentation et de reproduction transmise d'une génération à l'autre. La perte des lignées maternelles implique la perte de ce savoir vital. Les résultats, publiés dans le Journal of Heredity, mettent en lumière les conséquences importantes de la chasse commerciale à la baleine.

L'île de Géorgie du Sud, située à environ 800 milles au sud-est des îles Falkland, abritait plusieurs stations baleinières du début du XXe siècle jusqu'aux années 20. Au cours de cette période, plus de 1960 millions de baleines ont été tuées dans l’hémisphère sud, dont 2 175,000 près de l’île de Géorgie du Sud. L'île témoigne encore aujourd'hui de ce massacre, avec de nombreux ossements de baleines préservés éparpillés à sa surface.

Alors que les populations de baleines de l'Atlantique Sud ont commencé à se rétablir depuis l'arrêt de la chasse commerciale à la baleine, les observations de baleines près de l'île de Géorgie du Sud restent rares, ce qui suggère la possibilité d'extinctions localisées. L’absence de baleines depuis six décennies indique une perte de mémoire culturelle, le petit nombre actuel de baleines redécouvertant potentiellement leurs aires d’alimentation historiques.

L’étude a analysé l’ADN extrait des os de baleines trouvés sur l’île de Géorgie du Sud, en se concentrant sur les rorquals à bosse, bleus et communs. Bien que la diversité génétique de ces baleines reste élevée, les chercheurs ont détecté une perte de lignées d'ADN maternel dans les populations de baleines bleues et de baleines à bosse. Cependant, en raison d’une disponibilité limitée, ils n’ont pas pu détecter de différences de diversité entre les échantillons d’ADN des rorquals communs de l’hémisphère sud avant et après la chasse à la baleine.

Étant donné que certaines espèces de baleines peuvent vivre jusqu'à 100 ans, il est possible que les baleines actuelles soient vivantes à l'époque de la chasse à la baleine. À mesure que ces baleines périssent, il existe un risque de perte supplémentaire des lignées maternelles. Il est donc crucial de préserver les informations génétiques des populations de baleines existantes.

L'étude souligne l'importance de comprendre le passé et de préserver les informations génétiques. Avec le changement climatique entraînant une hausse des températures, l’ADN présent dans les os des baleines de l’île de Géorgie du Sud pourrait se détériorer avec le temps. Préserver indéfiniment cette histoire génétique aidera les chercheurs à reconstruire l’histoire des populations de baleines et à comprendre le véritable impact des activités baleinières passées.

Source : Institut des mammifères marins de l'Université d'État de l'Oregon