L’impact durable de la chasse commerciale à la baleine sur la diversité génétique des baleines

La chasse commerciale à la baleine au XXe siècle a non seulement réduit de manière significative les populations de baleines, mais a également eu des effets à long terme sur la diversité génétique des baleines survivantes d'aujourd'hui, selon une étude de l'Université d'État de l'Oregon. Les chercheurs ont comparé l’ADN des os de baleines trouvés sur l’île de Géorgie du Sud, à proximité des stations baleinières abandonnées, à l’ADN des populations de baleines actuelles. L’étude a trouvé des preuves solides d’une perte des lignées d’ADN maternel chez les baleines bleues et à bosse, qui sont souvent associées à des souvenirs culturels tels que les lieux d’alimentation et de reproduction transmis de génération en génération.

L'île de Géorgie du Sud, située dans le sud de l'océan Atlantique, abritait plusieurs stations baleinières en activité du début du siècle jusqu'aux années 1960. Plus de 2 millions de baleines ont été tuées dans l’hémisphère sud au cours de cette période, dont 175,000 100 près de la Géorgie du Sud. L'île est encore jonchée d'os de baleines, dont certains ont plus de XNUMX ans, témoignant de l'ampleur du massacre.

Alors que les populations de baleines de l'Atlantique Sud ont commencé à se rétablir depuis l'arrêt de la chasse commerciale à la baleine, les observations de baleines autour de la Géorgie du Sud restent faibles. Cela suggère que les populations locales pourraient avoir disparu du pays ou avoir disparu localement. L'absence de baleines dans les aires d'alimentation depuis 60 ans indique une perte de mémoire culturelle. Cependant, il semble désormais que les baleines redécouvrent cet habitat et reviennent dans la région.

L’étude a analysé l’ADN des os de rorquals à bosse, bleus et communs trouvés sur l’île de Géorgie du Sud. Bien que la diversité génétique des baleines reste élevée, des signes indiquent une perte des lignées d'ADN maternel dans les populations de baleines bleues et de baleines à bosse. Il est crucial de préserver les informations génétiques de ces baleines pour éviter une perte supplémentaire des lignées maternelles à mesure que les baleines restantes vieillissent et meurent.

Cette recherche donne un aperçu de l’histoire génétique des populations de baleines et souligne la nécessité de comprendre l’impact des activités baleinières passées. Cela soulève également des inquiétudes quant à la détérioration potentielle de l’ADN des os de baleine en raison de la hausse des températures provoquée par le changement climatique. Préserver indéfiniment cette histoire génétique est crucial pour les futurs efforts de recherche et de conservation.

Source : Université d'État de l'Oregon [Aucune URL fournie]