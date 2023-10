Partenariat pour concevoir et lancer le deuxième nanosatellite de Djibouti

By

RIDE Space, le ministère djiboutien de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et le Centre Spatial Universitaire de Montpellier (CSUM) s'associent pour développer et intégrer le deuxième nanosatellite djiboutien, Djibouti-1B. Le satellite sera lancé à bord de la fusée Falcon 9, à l'aide du véhicule Vigoride de Momentus. Cette collaboration, connue sous le nom de Projet Hydrosat, présente également l'opportunité pour dix étudiants africains de s'impliquer dans le projet de satellite.

S'appuyant sur le succès de son prédécesseur, Djibouti-1B jouera un rôle essentiel dans la satisfaction des besoins de collecte de données du Centre d'études et de recherche de Djibouti (CERD). Le satellite transmettra les données recueillies par les stations météorologiques au centre de contrôle des missions à Djibouti. En outre, il fournira des outils essentiels pour surveiller l’évolution des ressources en eau et suivre les régions touchées par la sécheresse et la pénurie d’eau à Djibouti.

Le lancement de Djibouti-1B est prévu pour février 2024.

Cet effort de collaboration représente une avancée significative dans l’utilisation de la technologie pour surveiller les modèles climatiques et relever les défis liés aux ressources en eau. En surveillant de près les zones clés de Djibouti, le satellite collectera des données climatiques cruciales qui contribueront à la gestion efficace des ressources en eau. Ces informations permettront aux autorités locales et aux parties prenantes de prendre des mesures proactives pour atténuer l'impact de la sécheresse et de la pénurie d'eau.

Le projet Hydrosat offre une incroyable opportunité aux étudiants africains d’acquérir une expérience pratique dans l’industrie des satellites. En participant au développement et à l'intégration de Djibouti-1B, ces étudiants contribueront non seulement à l'avancement scientifique de leur pays mais élargiront également leurs connaissances et compétences en technologie spatiale.

Cette collaboration entre RIDE Space, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche de Djibouti et le CSUM démontre l'intérêt et les investissements croissants pour la technologie spatiale à travers l'Afrique. Il souligne la détermination du continent à tirer parti de la technologie satellitaire pour relever les défis environnementaux urgents et stimuler le développement socio-économique.

Dans l'ensemble, le partenariat pour concevoir et lancer le deuxième nanosatellite de Djibouti représente une étape importante dans l'industrie spatiale en Afrique. Le déploiement réussi de Djibouti-1B ouvrira la voie aux futurs progrès de la technologie satellitaire et contribuera à la gestion durable des ressources en eau à Djibouti.

Sources:

– Espace RIDE

– Ministère Djiboutien de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche

– Centre Spatial Universitaire de Montpellier (CSUM)

Author:

Ayooluwa Adetola, L'espace en Afrique