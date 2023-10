Variation génétique inattendue trouvée chez les espèces protistes

Des chercheurs ont fait une découverte génétique surprenante chez une nouvelle espèce de protiste, remettant en question les connaissances établies sur la traduction de l'ADN en protéine. Le génome d'un protiste, Oligohymenophorea sp. PL0344, a révélé une divergence unique dans le code ADN signalant la fin d'un gène, soulignant la nécessité de poursuivre les recherches sur ce groupe diversifié d'organismes.

Le Dr Jamie McGowan, chercheur postdoctoral à l'Earlham Institute, a dirigé l'analyse de la séquence génomique du protiste. La recherche visait à tester un pipeline de séquençage d’ADN permettant de travailler avec de très petites quantités d’ADN, telles que celles trouvées dans une seule cellule. L'équipe de scientifiques de l'Earlham Institute et de l'Université d'Oxford a découvert cette variation génétique inhabituelle en étudiant le protiste isolé d'un étang d'eau douce dans les parcs de l'Université d'Oxford.

Les protistes sont un groupe diversifié d'organismes eucaryotes qui ne sont pas classés comme animaux, plantes ou champignons. Ils vont des organismes microscopiques unicellulaires comme les amibes et les algues aux protistes multicellulaires plus grands tels que le varech et les moisissures visqueuses. Les ciliés, comme le protiste Oligohymenophorea sp. PL0344, sont des protistes nageurs que l'on trouve couramment dans l'eau.

Ce qui rend cette découverte remarquable, c'est que les variations du code génétique, notamment les codons d'arrêt qui signalent la fin d'un gène, sont extrêmement rares. Dans la plupart des cas, les codons TAA et TAG, qui sont des codons stop, ont la même traduction. Cependant, chez Oligohymenophorea sp. PL0344, ces codons ont des traductions uniques, remettant en question la compréhension établie de la traduction de l'ADN en protéine.

Comprendre les variations génétiques chez les protistes, comme celle trouvée chez Oligohymenophorea sp. PL0344, est crucial pour percer les mystères de la nature. Cette découverte inattendue met en lumière la grande diversité et la complexité des protistes, soulignant à quel point nous savons peu de choses sur leur génétique.

