L'univers primitif révèle des informations surprenantes : les jeunes galaxies présentent une composition chimique inattendue

Une équipe d'astrophysiciens de l'Université Northwestern a fait des découvertes fascinantes sur l'évolution des premières galaxies de l'univers en utilisant les données du télescope spatial James Webb (JWST). Les chercheurs se sont concentrés sur les galaxies « adolescentes » qui se sont formées seulement deux à trois milliards d’années après le Big Bang, fournissant ainsi des informations précieuses sur nos origines cosmiques.

Traditionnellement, étudier les galaxies lointaines revient à remonter le temps, la lumière mettant des milliards d’années pour nous parvenir. L’analyse par l’équipe des données de l’enquête Chemical Evolution Constrained using Ionized Lines in Interstellar Aurorae (CECILIA) a révélé des résultats inattendus. Ces galaxies étaient non seulement plus chaudes que prévu, mais contenaient aussi, étonnamment, des éléments lourds comme le nickel.

À l’aide d’une image composite créée à partir de la lumière collectée dans 23 galaxies, l’équipe de recherche a identifié la présence de huit éléments : l’hydrogène, l’hélium, l’azote, l’oxygène, le silicium, le soufre, l’argon et le nickel. Alors que les éléments plus légers étaient attendus, la présence du nickel, élément plus lourd que le fer, fut une révélation extraordinaire.

L’observation de nickel dans des galaxies lointaines est un phénomène rare, même dans les galaxies plus anciennes et plus proches de nous. En règle générale, le nickel est observé après plusieurs cycles de vie des étoiles, à travers les supernovas, puis la synthèse et la propagation d'éléments plus lourds dans toute la galaxie. La découverte du nickel suggère quelque chose d'unique à propos des étoiles de ces premières galaxies.

L'auteur principal de l'étude, le professeur adjoint Allison Strom, émet l'hypothèse que les températures plus élevées observées dans ces jeunes galaxies pourraient être liées à leur composition chimique particulière. Elle explique que les différentes températures des galaxies sont une manifestation de leur ADN chimique distinct, car la température et la chimie du gaz dans les galaxies sont intrinsèquement liées.

Cette recherche révolutionnaire ouvre de nouvelles questions sur l’univers primitif et la formation des galaxies. Les résultats de l’étude ont été publiés dans The Astrophysical Journal Letters, mettant en lumière les processus complexes et complexes qui ont façonné notre histoire cosmique.

QFP

1. Qu’est-ce que l’étude a révélé sur les premières galaxies de l’univers ?

L’étude a révélé que les galaxies « adolescentes » de l’univers primitif étaient plus chaudes que prévu et contenaient des éléments lourds comme le nickel, qui est relativement rare dans les galaxies lointaines.

2. Quelles techniques ont été utilisées pour étudier ces galaxies ?

Les astrophysiciens ont utilisé les données du télescope spatial James Webb (JWST) et de l'enquête Chemical Evolution Constrained using Ionized Lines in Interstellar Aurorae (CECILIA). Ils ont combiné les longueurs d’onde lumineuses collectées auprès de plusieurs galaxies pour créer une image composite.

3. Pourquoi la présence de nickel est-elle significative ?

Le nickel est généralement observé dans les galaxies plus anciennes, plus proches de nous, après plusieurs séries de supernovas et la synthèse d'éléments plus lourds. Sa présence dans ces jeunes galaxies suggère des caractéristiques uniques dans leurs populations stellaires.

4. Quel est le lien entre la température et la chimie des galaxies ?

L'auteur principal de l'étude suggère que les températures plus élevées observées dans ces galaxies pourraient être liées à leur composition chimique distincte. La température et la chimie des gaz dans les galaxies sont intrinsèquement liées.