Le disque de matière du système solaire s'étend plus loin dans l'espace interstellaire qu'on ne le pensait auparavant

Une nouvelle méthode de numérisation des images du télescope a révélé que le disque de matière du système solaire s'étend beaucoup plus loin dans l'espace interstellaire qu'on ne le pensait auparavant. Depuis des années, les astronomes observent que la ceinture de Kuiper, un champ de rochers glacés, semble s'amincir à une distance de 48 UA du Soleil. Cependant, des ceintures de décombres ont été observées s'étendant sur deux fois cette distance autour d'autres étoiles, ce qui a conduit à la découverte que notre système solaire n'est peut-être pas aussi petit qu'on le pensait autrefois.

Des chercheurs du Centre de recherche en astronomie et en astrophysique Herzberg du Canada ont utilisé une nouvelle technique pour rechercher des cibles pour la sonde New Horizons alors qu'elle se déplace à travers les confins du système solaire. La méthode, appelée shift-stacking, consistait à prendre plusieurs images à différents moments et à les combiner pour augmenter la visibilité des objets sombres. Afin d'accélérer ce processus, les chercheurs ont utilisé l'apprentissage automatique, entraînant un réseau neuronal pour identifier les objets de la ceinture de Kuiper dans l'imagerie du télescope.

Les résultats de l’étude ont montré que la technique d’apprentissage automatique a détecté deux fois plus d’objets qu’une recherche humaine des données. Cela suggère une densité de matériau plus élevée à une distance de 60 à 80 UA le long de la trajectoire de New Horizons. Les débris supplémentaires dans cette région pourraient expliquer une lueur anormale observée à la fois par la sonde New Horizons et par le télescope spatial Hubble.

Des recherches plus approfondies et la confirmation de futures enquêtes seront nécessaires pour comprendre pleinement l'étendue du disque de matière du système solaire. Cependant, si les résultats s’avèrent exacts, cela pourrait indiquer l’existence de deux anneaux de matière glacée, séparés par un espace à environ 50 UA. Cette découverte soulève des questions fascinantes sur les origines et la composition des régions extérieures du système solaire.

Source : Cette recherche a été présentée lors de la 54e Conférence sur les sciences lunaires et planétaires 2023.