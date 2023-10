La distance, l’éclairage et le masquage facial ont un impact sur l’identification des témoins oculaires

Selon une étude récente publiée dans Psychology, Crime & Law, la distance, l'éclairage et le masquage du visage sont des facteurs critiques qui affectent considérablement la fiabilité de l'identification par témoin oculaire. La recherche, menée par l'Université Åbo Akademi, l'Université de New York à Shanghai et le Centre scientifique finlandais Heureka, recommande aux forces de l'ordre de prendre en compte ces facteurs lorsqu'elles enquêtent sur les observations de témoins oculaires.

L'étude s'est concentrée sur trois facteurs clés : la distance, l'éclairage et le masquage du visage, ainsi que leur impact sur la capacité des témoins oculaires à identifier correctement les individus qu'ils ont vus. Des témoins oculaires ont été invités à identifier les auteurs à différentes distances (5, 12.5 ou 20 mètres) et dans différentes conditions d'éclairage (lumière du jour ou crépuscule profond). Les auteurs ont été montrés avec un masque facial, comme des lunettes de soleil, une cagoule, ou les deux.

La principale conclusion de l’étude est que la distance joue un rôle crucial dans l’identification des témoins oculaires. Plus la distance entre le témoin et l’agresseur est grande, plus il devient difficile d’identifier correctement la personne par la suite. De plus, le masquage du visage pose des défis importants, même dans de bonnes conditions d'éclairage et à proximité. Parmi les différentes méthodes de masquage du visage, les lunettes de soleil ont eu l’impact le plus négatif sur la précision de l’identification.

La recherche suggère que si un témoin oculaire voit un agresseur porter des lunettes de soleil à une distance de 20 mètres, il est très peu probable qu'il soit en mesure d'identifier correctement la personne ultérieurement. Cela souligne l’importance de prendre en compte ces facteurs lors de l’évaluation de la valeur de l’identification par témoin oculaire dans les enquêtes criminelles.

L'étude, qui a impliqué plus de 1,300 5 participants âgés de 90 à XNUMX ans, est un exemple de science citoyenne, rendant les résultats robustes et potentiellement applicables à l'échelle mondiale.

Dans l’ensemble, cette recherche fournit des informations précieuses sur le rôle de la distance, de l’éclairage et du masquage facial dans l’identification des témoins oculaires, contribuant ainsi au développement de techniques d’enquête plus précises.

La source:

– Thomas J. Nyman et al, « Le méchant masqué : les effets du masquage facial, de la distance, de l'éclairage et de l'âge des témoins oculaires sur l'exactitude de l'identification des témoins oculaires », Psychologie, crime et droit (2023). DOI : 10.1080/1068316X.2023.2242999