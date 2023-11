Percer les mystères du verre : explorer la nature structurelle

Le verre, un matériau utilisé depuis des siècles dans diverses applications, continue d'intriguer les scientifiques avec sa configuration atomique désordonnée et sa régularité structurelle insaisissable. Cependant, une récente percée réalisée par un groupe de recherche dirigé par le professeur Motoki Shiga du centre d'analyse de données sans précédent de l'université de Tohoku a jeté un nouvel éclairage sur ce matériau énigmatique.

L'objectif principal de l'étude était les formes d'anneaux au sein des réseaux de verre liés chimiquement. En développant des méthodes innovantes pour quantifier la structure tridimensionnelle et les symétries de ces anneaux, les chercheurs ont pu découvrir des informations précieuses. Deux indicateurs, la « rondeur » et la « rugosité », ont joué un rôle crucial dans la détermination du nombre de formes d’anneaux représentatives dans la silice cristalline et vitreuse (SiO2).

Étonnamment, l’analyse a révélé un mélange d’anneaux propres au verre, ainsi que certains ressemblant à ceux trouvés dans les cristaux. Cette découverte remet en question l’hypothèse conventionnelle selon laquelle le verre manque d’ordre structurel et démontre qu’il existe des modèles sous-jacents au sein de sa disposition apparemment chaotique d’atomes.

De plus, le groupe de recherche a développé une technique pour mesurer les densités atomiques spatiales autour des anneaux en examinant leur direction. Cette approche a révélé une anisotropie, indiquant que la configuration atomique n'est pas régulée uniformément dans toutes les directions. Cette découverte s'aligne sur les preuves expérimentales, telles que les données de diffraction de SiO2, et met en évidence des zones d'ordre structurel localisé au milieu du désordre global.

Comprendre la régularité structurelle du verre a des implications considérables. Cela fournit non seulement un aperçu des transitions de phase, telles que la vitrification et la cristallisation, mais ouvre également des voies pour contrôler les structures et les propriétés des matériaux. Le professeur Shiga souligne l’importance de cette avancée en déclarant : « Notre analyse réussie contribue à comprendre les transitions de phase… et fournit les descriptions mathématiques nécessaires au contrôle des structures et des propriétés des matériaux. »

Pour l’avenir, Shiga et son équipe prévoient d’exploiter ces nouvelles techniques pour explorer davantage les matériaux en verre, en utilisant des approches basées sur les données telles que l’apprentissage automatique et l’intelligence artificielle. Cette approche centrée sur les données promet d’ouvrir de nouvelles possibilités et de faire progresser la recherche sur le verre.

Source originale : Documents de communication [DOI : 10.1038/s43246-023-00416-w]

Foire Aux Questions (FAQ)

Q : Pourquoi la nature structurelle du verre est-elle difficile à comprendre et à contrôler ?

R : Malgré sa longue histoire d'utilisation, le verre déroute toujours les scientifiques en raison de sa configuration atomique désordonnée, ce qui rend difficile la découverte de sa régularité structurelle et la conception de matériaux efficaces.

Q : Quelles bagues les chercheurs ont-ils trouvées dans le verre et en quoi sont-elles uniques ?

R : Les chercheurs ont découvert un mélange d'anneaux uniques au verre, ainsi que certains ressemblant à ceux trouvés dans les cristaux, remettant en question l'idée selon laquelle le verre manque d'ordre structurel.

Q : Qu’est-ce que l’anisotropie et qu’a révélé l’étude à son sujet par rapport au verre ?

R : L'anisotropie fait référence à la régulation non uniforme de la configuration atomique dans différentes directions. L'étude a révélé une anisotropie autour des formes annulaires dans le verre, indiquant que l'ordre structurel n'est pas uniforme, mais présente des poches de régularité.

Q : Comment la compréhension de la nature structurelle du verre aide-t-elle à contrôler les structures et les propriétés des matériaux ?

R : Comprendre les motifs sous-jacents du verre donne un aperçu des transitions de phase telles que la vitrification et la cristallisation. De plus, il permet le développement des descriptions mathématiques nécessaires au contrôle des structures et des propriétés des matériaux.

Q : Comment le groupe de recherche va-t-il explorer davantage les matériaux en verre à l’avenir ?

R : Le groupe de recherche prévoit d'exploiter des approches basées sur les données telles que l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle pour développer des procédures permettant d'explorer plus en détail les matériaux en verre, ouvrant ainsi de nouvelles voies de recherche et d'innovation.