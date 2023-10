Des dizaines d'objets de la taille de Jupiter découverts dans la nébuleuse d'Orion, défiant les catégories astronomiques traditionnelles

By

Dans le cadre d'une découverte révolutionnaire, les scientifiques ont identifié des dizaines d'objets de la taille d'une planète dans la nébuleuse d'Orion grâce aux observations effectuées par le télescope spatial James Webb. Ces objets, appelés objets binaires de masse Jupiter ou Jumbos, défient les définitions conventionnelles des planètes puisqu'ils ne sont pas en orbite autour d'une étoile mère. Cette découverte remet en question les théories existantes sur la formation des étoiles et des planètes, qui affirment que les objets de la taille de Jupiter ne peuvent pas se former selon le même processus qui donne naissance aux étoiles dans les nébuleuses.

Les objets binaires de masse de Jupiter, ou Jumbos, ne s'intègrent pas parfaitement dans les catégories existantes d'objets célestes. Elles sont trop petites pour être des étoiles mais ne sont techniquement pas des planètes puisqu'elles ne sont pas en orbite autour d'une étoile. Ces objets ont des températures de surface d'environ 1,000 XNUMX degrés et semblent avoir une composition semblable à celle d'une planète, avec de la vapeur et du méthane détectés dans leur atmosphère. Bien qu’ils aient environ un million d’années, ils se refroidiront rapidement sans étoile hôte et deviendront incroyablement froids.

Les observations ont été inspirées par les données de télescopes au sol qui faisaient allusion à l’existence de ces objets mystérieux. Cette découverte remet en question les modèles établis de formation planétaire et ouvre des possibilités passionnantes pour des recherches ultérieures. L’équipe a choisi le nom d’objets binaires de masse Jupiter en raison de la découverte de dizaines de paires parmi les centaines d’objets ressemblant à des planètes identifiés.

Ces découvertes ont soulevé de nouvelles questions pour les astronomes, comme par exemple comment ces objets peuvent exister sous forme de paires binaires lorsqu'ils ont été éjectés de l'orbite d'une étoile. Les théories actuelles n’expliquent pas entièrement le grand nombre d’objets observés, ce qui suggère qu’un nouveau mécanisme de formation pourrait être en jeu. Cette découverte est considérée comme une contribution significative à notre compréhension de la formation des étoiles et mènera sans aucun doute à des recherches plus approfondies dans ce domaine.

