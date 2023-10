La découverte d'objets binaires de masse Jupiter remet en question la compréhension actuelle de l'astronomie

Les astronomes utilisant le télescope spatial James Webb ont fait une découverte révolutionnaire dans la nébuleuse d'Orion. Ils ont identifié des dizaines d'objets flottant librement, plus petits que les étoiles, mais plus grands que les planètes, qu'ils ont appelés objets binaires de masse Jupiter, ou Jumbos. Ces objets ne tournent pas autour d’une étoile mère, ce qui remet en question la définition conventionnelle d’une planète. Cette découverte contredit également les théories existantes sur la formation des étoiles et des planètes, car on pensait auparavant que les objets de la taille de Jupiter ne pourraient pas se former selon le même processus qui crée les étoiles dans une nébuleuse.

Les observations de ces Jumbos ont été inspirées par les données de télescopes au sol. L’équipe a découvert que ces objets ressemblent à des planètes dans leur composition, avec des atmosphères contenant de la vapeur et du méthane. Cependant, en raison de leur taille et de l’absence d’étoile hôte, elles ne sont pas considérées comme des planètes traditionnelles. Sur les centaines d'objets de type Jupiter identifiés, des dizaines se sont avérés être par paires, ce qui a conduit à l'appellation d'objets binaires de masse Jupiter.

Les Jumbos ont environ un million d'années et ont des températures de surface avoisinant les 1,000 XNUMX°C. Sans étoile pour fournir de la chaleur, ils se refroidiront rapidement et entreront dans une brève plage tempérée avant de devenir extrêmement froids. Malgré cela, leurs surfaces ne supporteraient pas l’eau liquide, ce qui en fait des candidats peu probables à l’hébergement de la vie.

Ces observations se sont concentrées sur la nébuleuse d’Orion, qui est la région de formation d’étoiles massives la plus proche de la Terre. La nébuleuse est caractérisée par des nuages ​​​​de poussière et de gaz, des explosions et des faisceaux d'étoiles. Les étoiles se forment dans les nébuleuses lorsque les nuages ​​de poussière et de gaz se refroidissent, se fragmentent et s'effondrent sous leur propre gravité. Des objets plus petits, tels que des naines brunes et des objets de masse planétaire, peuvent également se former grâce à ce processus. Cependant, les théories actuelles suggèrent que la limite inférieure des objets formés par effondrement gravitationnel est comprise entre trois et sept fois la masse de Jupiter.

L’existence de ces Jumbos, et le fait que beaucoup d’entre eux se trouvent dans des paires binaires, constitue un défi pour les théories actuelles. On ne sait pas comment ces paires ont pu se former au cours d’interactions chaotiques, puis se serrer les coudes. Les scientifiques remettent désormais en question leur compréhension actuelle de la formation des étoiles et de la formation des planètes, car ces découvertes ont mis en lumière un nouveau mécanisme qui reste encore à comprendre.

Les résultats de cette étude ont été publiés sous forme de prépublication et sont en attente d’examen par les pairs. Les scientifiques sont enthousiasmés par ce résultat inattendu, car il remet en question leur compréhension actuelle de la formation des étoiles et des planètes. Des recherches et des analyses plus approfondies seront menées pour mieux comprendre ces objets binaires de masse Jupiter.

Sources:

– Télescope spatial James Webb

– Agence spatiale européenne (ESA)