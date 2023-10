La découverte d’un rejet invisible de nutriments sur la Grande Barrière de Corail suscite des inquiétudes

By

Une étude récente menée par des scientifiques de l'Université Southern Cross a découvert la source non quantifiée d'azote et de phosphore qui causent d'importants dommages environnementaux à la Grande Barrière de Corail. La recherche, intitulée « Le débit des eaux souterraines sous-marines dépasse les apports fluviaux en tant que source de nutriments pour la Grande Barrière de Corail », souligne la nécessité d'une nouvelle perspective dans les efforts visant à préserver et restaurer la santé du récif.

L'étude, dirigée par le Dr Douglas Tait, a utilisé des traceurs naturels au large des côtes du Queensland pour suivre le mouvement des nutriments. Le rejet d’eaux souterraines sous-marines fait référence au rejet d’eau dans l’océan sous la ligne de flottaison à partir des aquifères souterrains et du fond marin. En utilisant les isotopes du radium, les chercheurs ont pu déterminer la quantité de nutriments transportés depuis les sédiments terrestres et du plateau continental par les écoulements invisibles des eaux souterraines.

Les résultats indiquent que le débit des eaux souterraines est 10 à 15 fois supérieur aux apports des rivières, qui étaient auparavant la principale cible des efforts de conservation. Environ un tiers des nouveaux apports d’azote et deux tiers des apports de phosphore à la Grande Barrière de Corail proviennent des rejets d’eaux souterraines. Cela signifie que près de deux fois plus d’azote pénètre dans le récif par les eaux souterraines que par les eaux fluviales.

L'excès de nutriments constitue une menace pour la biodiversité du récif, entraînant des problèmes tels que des proliférations d'algues nuisibles, des épidémies d'étoiles de mer à couronne d'épines et des maladies des poissons. L'étude souligne la nécessité d'un changement stratégique dans les approches de gestion pour sauvegarder la Grande Barrière de Corail. Les efforts visant à atténuer les impacts sur les nutriments doivent prendre en compte le stockage et le rejet à long terme des nutriments dans les eaux souterraines.

La dynamique complexe des nutriments au sein du récif souligne l’importance de comprendre et de gérer les sources de nutriments pour la préservation de cette merveille naturelle. Cette recherche sert de signal d’alarme et appelle à des efforts concertés pour protéger la Grande Barrière de Corail des effets des excès de nutriments.

