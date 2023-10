La découverte d'une structure en bois vieille d'un demi-million d'années met en lumière les premières technologies humaines

By

Une découverte archéologique récente en Zambie a fourni des preuves solides de la première utilisation connue de la technologie du bois, remontant à 476,000 XNUMX ans. Les fouilles des chutes de Kalambo ont mis au jour une structure en bois bien conservée, ainsi que divers artefacts. Cette découverte remet en question la perception selon laquelle les premiers humains étaient technologiquement primitifs, mettant en évidence leur capacité à se procurer et à façonner le bois avec des outils.

La découverte des chutes de Kalambo met en lumière l’utilisation durable des matériaux au début de l’âge de pierre. Le bois étant une matière périssable, les conditions de conservation exceptionnelles du site ont permis aux chercheurs d'obtenir la preuve directe de son utilisation intentionnelle par les premiers hominidés. Cette découverte transforme notre compréhension de l’histoire de la technologie du bois et révèle dans quelle mesure les premiers humains ont interagi avec ce matériau polyvalent.

Dans le passé, l’esprit des premiers hominidés était souvent considéré comme limité par rapport à celui des humains modernes. Cependant, cette découverte souligne leur impressionnante compréhension des matériaux qui les entourent et leur souci de l’environnement. La structure en bois de forme intentionnelle des chutes de Kalambo peut être considérée comme un exemple de conception, de technologie et de créativité, utilisant ce qui serait aujourd'hui considéré comme une « technologie verte ».

L’utilisation du bois comme matériau de construction offre des avantages en matière de durabilité qui manquent aux matériaux modernes. Contrairement aux matériaux quasi indestructibles qui contribuent au changement climatique, le bois est une ressource périssable et renouvelable. Bien qu'il existe des risques associés à l'utilisation du bois, comme le feu et la pourriture, des pratiques de construction appropriées peuvent atténuer ces risques.

Cette découverte remet en question la notion de progrès dans l’histoire humaine comme une progression linéaire vers la modernité. Il met en valeur l’ingéniosité et la sophistication de nos anciens ancêtres et encourage une réévaluation de la valeur des « technologies arriérées » au profit de l’environnement et de la planète.

