Le réservoir d'eau caché de Nouvelle-Zélande pourrait contenir des indices sur des tremblements de terre au ralenti

Les scientifiques ont découvert un vaste réservoir d'eau caché sous le fond océanique dans la zone de subduction de Hikurangi, également connue pour son potentiel à déclencher un futur « mégaséisme ». Cette découverte pourrait fournir des informations précieuses sur le phénomène des « tremblements de terre au ralenti ». Grâce à l’imagerie sismique 3D, les chercheurs ont pu identifier le réservoir, situé à environ 3 km sous le fond océanique, au large de l’île du Nord.

La zone de subduction de Hikurangi s'étend du nord-est de l'île du Nord et continue au-delà de Hawke's Bay, où elle se cache sous la plaque australienne. Les chercheurs étudiant cette région ont précédemment estimé qu'un risque sur quatre qu'un « mégaséisme » se produise le long de la plus grande ligne de faille de Nouvelle-Zélande au cours des 50 prochaines années. La présence du réservoir d’eau pourrait contribuer à expliquer l’apparition d’événements de glissement lent ou de séismes lents.

Selon le Dr Andrew Gase, auteur principal de l'étude, l'eau contenue dans le réservoir est censée amortir la faille sismique, lui permettant ainsi de libérer la tension tectonique accumulée lors de tremblements de terre à glissement lent et inoffensifs. Les événements à glissement lent diffèrent des tremblements de terre normaux dans la mesure où ils relâchent progressivement la pression au fil des jours, voire des semaines. Malgré leur fréquence, la cause exacte des glissements lents reste inconnue.

La découverte récente du réservoir d'eau fournit une preuve géologique directe de l'association entre les événements de glissement lent et l'eau enfouie. Le Dr Gase a révélé que l'ampleur du réservoir d'eau près de la Nouvelle-Zélande est sans précédent, ce qui suggère que la quantité d'eau présente est bien supérieure à la normale.

La pression de l’eau souterraine dans le réservoir peut jouer un rôle essentiel dans la création de conditions propices au déclenchement de tremblements de terre à glissement lent. Pour mieux comprendre ce phénomène, le Dr Gase appelle à des forages supplémentaires pour déterminer la destination finale de l'eau et son impact sur la pression de la faille. Ces informations supplémentaires pourraient conduire à une compréhension plus précise des grands tremblements de terre et de leurs impacts potentiels.

Dans l’ensemble, la découverte du réservoir d’eau caché de Nouvelle-Zélande offre des informations précieuses sur les mécanismes à l’origine des tremblements de terre lents. Il met en lumière la complexité de l’activité tectonique dans cette région et pourrait contribuer à améliorer la prévision des tremblements de terre et les efforts d’atténuation à l’avenir.

