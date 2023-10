Probable Nova découverte dans Messier 31

By

Résumé : Une probable nova a été découverte dans Messier 31, également connue sous le nom de galaxie d'Andromède. Cette découverte a été faite lors d'une étude en cours de Messier 31 et Messier 33 par l'équipe du projet Virtual Telescope. La nova a été repérée pour la première fois le 1er octobre 2023, à l’aide d’images capturées par un astrographe 250 mm f/4.5. Des observations ultérieures ont confirmé l'existence de la source et ont montré qu'elle était légèrement plus brillante qu'au moment de la découverte. La spectroscopie est désormais nécessaire pour déterminer définitivement la nature de cet objet transitoire.

La découverte de la nova probable dans Messier 31 a été faite lorsque l'équipe du Virtual Telescope Project a comparé les images nouvellement capturées à celles archivées prises quelques semaines plus tôt. L'objet transitoire était situé dans la partie sud-ouest de la galaxie d'Andromède, avec ses coordonnées RA : 00 40 29.67 et Decl. : +40 51 41.4. Son ampleur a été estimée à R=17.9.

Pour vérifier s'il s'agissait d'un objet connu, l'équipe a effectué des recherches dans divers catalogues mais n'a trouvé aucune source à cet endroit. Cela les a amenés à classer le transitoire comme nova probable dans M31 et à le signaler au Bureau central des télégrammes astronomiques (CBAT).

D'autres observations ont été menées la nuit suivante, qui ont confirmé l'existence de la source et ont montré qu'elle était légèrement plus brillante que celle initialement observée. Une image à plus haute résolution prise avec l'unité robotique C14 a clairement séparé le transitoire d'une étoile proche. Une animation comparant l’image du 2 octobre avec celle du 11 septembre 2023, a mis en évidence l’apparition du transitoire.

Afin de déterminer définitivement la nature de cet objet, une spectroscopie est nécessaire. L'équipe prévoit de continuer à observer et à étudier cette source aussi longtemps qu'elle restera visible.

Source : Projet de télescope virtuel