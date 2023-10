Une percée dans la conversion des informations quantiques : convertisseur MW-optique à température ambiante

Une équipe de scientifiques du Centre QOT pour les technologies optiques quantiques, dont un étudiant de la Faculté de physique de l'Université de Varsovie, a développé un dispositif révolutionnaire capable de convertir l'information quantique entre les photons micro-ondes et optiques. Leurs recherches, publiées dans Nature Photonics, démontrent une nouvelle méthode de détection des micro-ondes avec des applications de grande envergure dans les technologies quantiques, l’infrastructure des réseaux quantiques et la radioastronomie des micro-ondes.



La capacité de convertir des informations quantiques est analogue à la façon dont les fichiers numériques sont convertis en courant électrique lors de la lecture de musique sur un appareil. Dans ce cas, les scientifiques ont réussi à transférer des informations quantiques d’un seul photon micro-onde vers un seul photon optique. Cependant, réaliser des opérations sur un seul photon est incroyablement difficile en raison de la précision requise et de la nécessité de minimiser le bruit. De plus, l’interaction avec les photons optiques, qui possèdent des niveaux d’énergie des milliers de fois supérieurs à ceux des photons micro-ondes, ajoute une couche supplémentaire de complexité.



La conversion des informations quantiques est essentielle pour les réseaux quantiques hybrides, qui connectent différents appareils quantiques comme les ordinateurs quantiques. Bien que l’informatique quantique puisse être réalisée à l’aide de photons micro-ondes et de circuits supraconducteurs, le transfert sur de longues distances d’informations quantiques ainsi codées est entravé par l’accumulation de bruit. Ce problème est surmonté grâce à l’utilisation de photons optiques, qui transmettent efficacement les informations quantiques via des fibres optiques. Par conséquent, un convertisseur micro-onde-optique pour les informations quantiques est essentiel pour combler le fossé entre les ordinateurs quantiques et l’Internet quantique.



Les scientifiques ont réalisé cette avancée en utilisant des atomes de Rydberg, qui peuvent interagir avec les photons micro-ondes et optiques. Les atomes de Rydberg, produits par excitation laser des électrons de valence dans les atomes de rubidium, augmentent considérablement en taille et présentent des propriétés intrigantes. Les démonstrations précédentes de conversion micro-ondes en optique étaient limitées à des atomes refroidis par laser piégés dans des configurations magnéto-optiques complexes. L’équipe de l’Université de Varsovie a démontré avec succès que cette conversion peut être réalisée à température ambiante en utilisant des vapeurs atomiques dans une cellule en verre, ouvrant ainsi la voie à un convertisseur simplifié et potentiellement miniaturisé à l’avenir.



De plus, le nouveau schéma de conversion présente des niveaux de bruit remarquablement faibles et la possibilité d'effectuer des opérations sur des photons uniques. Cette innovation révolutionnaire permet au convertisseur de fonctionner en continu sans avoir besoin de piégeage ou de repompage atomique. La simplicité de la configuration n'est surpassée que par les paramètres considérablement améliorés du processus de conversion obtenus par les chercheurs de l'UW.



Cette découverte constitue une avancée significative dans l’avancement des technologies de traitement de l’information quantique et leur intégration dans des applications pratiques. Avec le développement du convertisseur MW-optique à température ambiante, les possibilités des réseaux quantiques et de l’informatique quantique se sont développées de manière exponentielle.



Sources:

– Nature Photonique (2023), DOI : 10.1038/s41566-023-01295-w

Message de navigation