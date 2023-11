Le monde énigmatique de l’espace : explorer l’influence du Soleil sur Terre

Avez-vous déjà été captivé par les mystères de l’espace et vous êtes interrogé sur l’impact de l’activité solaire sur notre planète ? Voyagez avec nous alors que nous plongeons dans le domaine énigmatique de l'héliophysique et découvrez le travail fascinant d'Ale Pacini, un responsable des données héliophysiques dédié au NCEI.

La fascination d'Ale pour le Soleil et sa dynamique a commencé en 2000 lorsqu'elle s'est lancée dans son parcours en physique solaire en tant qu'assistante de recherche de premier cycle à l'Université Mackenzie au Brésil. C’est à cette époque qu’elle est tombée amoureuse des subtilités de notre belle étoile et de ses liens profonds avec notre planète bleue.

En rejoignant le NCEI en tant qu'affilié de la NOAA en 2021, Ale s'est plongé dans le monde des données magnétométriques des satellites de la NOAA. Grâce à son travail, elle a acquis des connaissances précieuses sur le rôle central du groupe de physique solaire et terrestre (STP) du NCEI dans l'avancement de la science et des opérations de la météorologie solaire et spatiale. Poussée par son désir de contribuer davantage à la mission de la NOAA, Ale a postulé pour un poste fédéral et, à l'été 2023, est devenue une nouvelle employée fédérale ravie au NCEI/STP.

En tant que Helio Data Steward, les tâches quotidiennes d'Ale tournent autour de sa compréhension approfondie des produits NCEI solaires et spatiaux actuels et futurs, ainsi que de la satisfaction des besoins des utilisateurs de données. Elle collabore avec des équipes travaillant sur les prochaines missions de météo spatiale de la NOAA, des scientifiques et des opérateurs utilisant les données, ainsi que des collègues responsables de l'archivage et de l'accès aux ensembles de données. De plus, Ale joue un rôle essentiel dans l'amélioration des efforts de communication et de sensibilisation de la NOAA en organisant des conférences publiques et en améliorant sa présence en ligne.

L'enthousiasme d'Ale pour son travail fait surface lorsqu'elle discute des taches solaires, des aurores boréales et de l'impact des éruptions solaires. Elle se plaît à démêler les détails complexes de ces phénomènes extraordinaires et à illustrer la façon dont notre planète danse dans les bras du vent solaire.

Questions Fréquentes

Quelle formation et éducation sont requises pour une carrière en héliophysique ?

Une carrière en héliophysique suit généralement le cheminement traditionnel consistant à obtenir un diplôme de premier cycle en physique, suivi d'une maîtrise et d'un doctorat. Bien que le poste spécifique d'Helio Data Steward nécessite une formation scientifique pour comprendre à la fois les données et la physique derrière les mesures, il existe différents cheminements de carrière au sein de l'héliophysique, allant des analystes de données et ingénieurs logiciels aux prévisionnistes, éducateurs et communicateurs de météo spatiale.

Qu’est-ce qui a poussé Ale à poursuivre une carrière en héliophysique ?

La passion d'Ale pour les sciences spatiales a été enflammée par le film « Contact », où elle a été témoin du portrait d'une astrophysicienne par Jodie Foster. La détermination et le dévouement dont fait preuve une femme travaillant dans des observatoires et luttant pour sa science ont inspiré Ale à s’imaginer dans ce rôle. Par hasard, Ale a fini par travailler dans les observatoires présentés dans le film et a même eu l'occasion de rencontrer le Dr Jill Tarter, la vraie astronome qui a inspiré le personnage.

Sur quels projets Ale travaille-t-elle actuellement ?

Ale est profondément impliquée dans le développement de la future mission Space Weather Follow-On L1 (SWFO-L1), dont le lancement est prévu par la NOAA en 2025. Elle soutient activement l'équipe NCEI/STP dans la préparation du satellite pour sa mission, qui fournissent des observations inestimables au Space Weather Prediction Center (SWPC) de la NOAA et constituent une ressource précieuse pour la communauté scientifique Helio.

Quel est l'aspect préféré d'Ale dans son travail ?

Ale trouve une grande joie dans la convergence de ses passions, qui incluent l'héliophysique, la sensibilisation scientifique et la gestion des données. Travailler avec des équipes multidisciplinaires et apprendre sous divers angles sont les aspects de son travail qu’elle trouve les plus exaltants, car ils apportent une richesse de connaissances et de valeur à leurs objectifs communs.