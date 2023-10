Une étude récente a mis en lumière la mystérieuse disparition d'animaux marins survenue il y a entre 390 et 385 millions d'années au pôle Sud. Les recherches menées apportent un nouvel éclairage sur l’impact profond des changements climatiques et du niveau de la mer sur les écosystèmes marins.

Au cours de la période du Dévonien inférieur et moyen, le supercontinent Gondwana, qui comprenait des parties de l'Afrique, de l'Amérique du Sud et de l'Antarctique actuelles, était situé près du pôle Sud. Contrairement au paysage glacé que nous associons aujourd’hui à l’Antarctique, cette ancienne masse continentale a connu des climats plus chauds et un niveau de la mer plus élevé, entraînant d’importantes inondations.

Les scientifiques ont longtemps été intrigués par l’émergence puis la disparition du biote Malvinoxhosan, un groupe d’animaux marins qui prospéraient dans les eaux plus froides. Ce groupe était composé de divers types de coquillages, dont beaucoup ont aujourd'hui disparu. Après deux siècles de mystère, l'auteur principal de l'étude, le Dr Cameron Penn-Clarke, explique que l'origine et la disparition de ces animaux ont enfin été élucidées.

Pour étudier ce phénomène, les chercheurs ont rassemblé et analysé une grande quantité de données fossiles. En utilisant des méthodes analytiques avancées, ils ont soigneusement examiné des couches de roches anciennes, chacune contenant ses propres archives fossiles. L'analyse a révélé 7 à 8 couches distinctes, montrant un déclin progressif de la diversité des animaux marins.

En comparant ces couches avec d’anciennes données environnementales et des enregistrements de températures mondiales, les chercheurs ont fait une découverte alarmante. Ils ont découvert une forte corrélation entre le déclin de la diversité des espèces marines et les fluctuations du niveau de la mer et les changements climatiques. C’est pendant une phase de refroidissement global que le biote Malvinoxhosan a prospéré. Des conditions plus fraîches ont permis à ces animaux de se spécialiser, bénéficiant de barrières thermiques circumpolaires proches des pôles. Cependant, à mesure que les températures ont commencé à augmenter, les animaux Malvinoxhosan ont disparu, laissant la place à des espèces mieux adaptées aux eaux plus chaudes.

Les modifications du niveau de la mer au cours de cette période ont probablement détruit les barrières océaniques naturelles, permettant aux eaux équatoriales chaudes de s'infiltrer jusqu'au pôle Sud. Par conséquent, ces espèces d’eau chaude ont dominé, signalant la disparition des créatures marines Malvinoxhosan. L’effondrement des écosystèmes polaires provoqué par la disparition du biote Malvinoxhosan a été catastrophique et irréversible.

Le Dr Penn-Clarke décrit cela comme un « meurtre mystérieux vieux de 390 millions d’années ». Les résultats de l'étude indiquent que les effets combinés des changements du niveau de la mer et de la température ont été les principaux facteurs déclenchant cet événement d'extinction. Bien que cet événement particulier coïncide avec des extinctions connues au cours de la période du Dévonien inférieur et moyen, les chercheurs manquent de conclusions précises sur l’âge.

Comprendre la sensibilité des environnements et écosystèmes polaires aux changements du niveau de la mer et de la température est crucial, en particulier à la lumière de la crise actuelle de la biodiversité. L'étude souligne le caractère permanent des changements survenant dans les régions polaires. Ces résultats soulignent l’urgence de protéger et de préserver ces écosystèmes vulnérables.

Sources:

– Auteur principal de l’étude, le Dr Cameron Penn-Clarke de l’Université du Witwatersrand, Evolutionary Studies Institute.