Imagerie directe des glycanes se liant à des biomolécules au niveau d'une molécule unique

Une équipe de chimistes organiques de l'Institut Max-Planck de recherche sur les solides, en collaboration avec des chercheurs de l'Université de Tübingen et de l'Université de Copenhague, a développé une méthode de microscopie pour capturer des images de glycanes liés à des biomolécules. Les glycanes, qui sont des glucides impliqués dans divers processus biologiques, se trouvent généralement à la surface des cellules. Cette recherche, publiée dans Science, présente une percée dans les techniques d'imagerie au niveau d'une seule molécule.

Les glycanes jouent un rôle crucial dans le repliement des protéines et ont été largement étudiés en raison de leur importance dans les processus biologiques. Dans cette étude, les chercheurs ont utilisé une technique d’électrospray pour pousser les glycanes liés aux molécules lipidiques et protéiques (connus sous le nom de glycosaminoglycanes et glycoconjugués) sur des surfaces d’argent et de cuivre. Cela a permis l’imagerie directe des molécules à l’aide de la microscopie à effet tunnel.

En employant cette technique, l’équipe de recherche a pu identifier des monosaccharides spécifiques dans les chaînes de glycanes et mieux comprendre l’orientation et les positions d’attachement des glycanes sur les squelettes protéiques. Les scientifiques ont également démontré l'application de cette méthode d'imagerie en capturant des images de glycanes liés à l'oxygène liés aux protéines mucine, ce qui pourrait potentiellement aider à la détection de biomarqueurs précoces du cancer.

Cette nouvelle technique d'imagerie présente un vaste potentiel dans divers efforts de recherche, notamment l'identification de glycolipides et de glycoprotéines inconnus. La capacité de visualiser les séquences et les emplacements des glycanes au niveau d'une seule molécule fournit des informations précieuses sur les propriétés structurelles et les rôles fonctionnels de ces glucides dans les processus biologiques.

La source: Kelvin Anggara et al, Observation directe des glycanes liés aux protéines et aux lipides au niveau d'une seule molécule, Science (2023). DOI : 10.1126/science.adh3856