Le complexe dinucléaire de ruthénium permet une réduction photocatalytique hautement sélective du CO2

Des chercheurs de l'Université de Tsukuba ont réalisé des progrès significatifs dans le domaine des énergies renouvelables en développant un complexe dinucléaire de ruthénium (Ru) qui agit comme un photocatalyseur efficace pour convertir le CO2 en monoxyde de carbone (CO). Cette avancée est très prometteuse pour remédier à l’épuisement des combustibles fossiles et lutter contre le réchauffement climatique.

À l’instar du processus de photosynthèse chez les plantes, la conversion et le stockage de l’énergie solaire en énergie chimique sont cruciaux pour relever les défis environnementaux. L’équipe a utilisé les puissantes propriétés photocatalytiques du complexe dinucléaire Ru pour réaliser une réaction de réduction du CO2 très efficace, aboutissant à une sélectivité de plus de 99 % pour le CO.

Pour réaliser l'expérience, un mélange de diméthylacétamide et d'eau, contenant le complexe dinucléaire Ru comme photocatalyseur et agent réducteur sacrificiel, a été exposé à une lumière d'une longueur d'onde centrale de 450 nm dans une atmosphère de CO2. Après 10 heures, tout l’agent réducteur a été consommé et le CO2 a été converti avec succès en CO.

Les chercheurs ont déterminé que le rendement quantique maximal de la réaction à 450 nm était de 19.7 %. Remarquablement, la réduction photocatalytique du CO2 s'est déroulée avec une efficacité remarquable, même lorsque la concentration initiale de CO2 dans la phase gazeuse a été réduite à 1.5 %. Cela indique que presque tout le CO2 introduit pourrait être converti en CO.

La stabilité accrue du complexe dinucléaire Ru nouvellement développé est attribuée au fort effet chélateur du ligand utilisé. Les deux fragments du complexe Ru du complexe s'engagent dans la photosensibilisation, améliorant encore sa stabilité dans les conditions de réaction.

Les chercheurs visent à améliorer encore l'activité catalytique du complexe Ru pour créer un système de réaction capable de piloter efficacement le processus de réduction du CO2, même à des concentrations de CO2 inférieures équivalentes à celles de l'atmosphère terrestre.

Cette recherche ouvre de nouvelles possibilités d'utilisation de l'énergie solaire pour convertir le CO2 en produits chimiques à valeur ajoutée et constitue une approche prometteuse pour lutter contre les effets négatifs des émissions de carbone.

Source : Journal de l'American Chemical Society