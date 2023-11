De nouvelles découvertes dévoilent les origines de Didymos et Dimorphos

Lors d'une mission révolutionnaire en septembre dernier, la NASA a réussi à rediriger le dangereux astéroïde Dimorphos loin de la Terre en y écrasant un vaisseau spatial. Connue sous le nom de Double Asteroid Redirection Test (DART), cette mission a dépassé les attentes en démontrant la capacité de l'humanité à éviter d'éventuelles collisions d'astéroïdes. Cependant, les conséquences de l'impact ont également fourni aux scientifiques des informations fascinantes sur les origines de Dimorphos et de son homologue plus grand, Didymos.

Des recherches récentes menées à la suite de l'impact de DART ont révélé que Dimorphos et Didymos sont composés du même matériau, ce qui indique qu'ils proviennent probablement d'un seul corps. La signature spectroscopique, qui fait référence aux longueurs d’onde spécifiques de la lumière réfléchie par les astéroïdes, s’est avérée identique entre les deux. Les deux astéroïdes sont principalement constitués de silicate, un composé composé de silicium et d’oxygène.

Lors de l'impact initial, un nuage de poussière à grains fins et de matières gazeuses contenant des traces de sodium et de potassium s'est dispersé hors du système en quelques minutes. Cependant, un nuage secondaire de débris plus lourds a persisté pendant des mois. Les observations effectuées à l'aide du télescope IRTF de 3 m de la NASA à Hawaï ont montré que ce nuage de débris correspondait à la signature spectroscopique de Didymos avant l'impact, confirmant leur composition commune.

La composition du nuage de débris a également permis de mieux comprendre les différences entre Didymos et Dimorphos. Alors que les débris étaient constitués de roches plus grosses et de matériaux plus lourds, la surface de Didymos est probablement constituée de grains plus petits. Cette prédiction peut être confirmée par la prochaine mission HERA de l'Agence spatiale européenne.

Mais comment Didymos et Dimorphos se sont-ils séparés s’ils formaient autrefois un seul corps ? La théorie principale est le modèle de « perturbation de la rotation », qui suggère que des astéroïdes à rotation rapide et dotés d'une faible résistance interne peuvent éjecter de la matière en orbite, formant finalement un satellite. Didymos, avec sa rotation rapide et sa géométrie particulière de forme sphérique avec un renflement équatorial, s'aligne sur ce modèle.

Avec l'accumulation de nouvelles données recueillies après l'impact de DART, les preuves soutenant les origines de Didymos et Dimorphos en tant que corps unique se sont renforcées. Non seulement la signature spectrale identique constitue un argument solide, mais elle offre également aux scientifiques une opportunité unique d’étudier Dimorphos en détail. Alors que nous continuons à percer les mystères de notre univers, de telles missions et découvertes contribuent à notre compréhension croissante du cosmos et à notre rôle pour assurer la sécurité de la Terre.

