Une technique révolutionnaire utilise l’ADN microbien pour détecter les minéraux enfouis

Des chercheurs ont fait une découverte révolutionnaire dans le domaine de l'exploration minérale. En étudiant l'ADN microbien à la surface du sol, des scientifiques de l'Université de la Colombie-Britannique (UBC) ont développé une méthode non invasive pour détecter la kimberlite enfouie, une roche associée aux diamants. Cette technique innovante offre une alternative plus précise à l’analyse géochimique traditionnelle, révolutionnant potentiellement le secteur minier.

Dans leur étude publiée dans Nature Communications Earth and Environment, les chercheurs expliquent que les microbes présents dans le sol subissent des changements lorsqu'ils entrent en contact avec des minerais. Ces changements peuvent servir d’« empreintes biologiques » révélant la présence de gisements minéraux enfouis. En analysant les séquences d'ADN de ces microbes indicateurs, les scientifiques ont pu identifier l'emplacement précis de la kimberlite enfouie à des dizaines de mètres sous la surface de la Terre.

Les implications de cette recherche vont au-delà de l’exploration des diamants. Les mêmes méthodes de séquençage de l’ADN peuvent être appliquées pour identifier d’autres minéraux cruciaux pour la transition mondiale vers l’énergie verte. Par exemple, les recherches en cours de l'équipe ont donné des résultats prometteurs dans la détection de gisements de cuivre porphyrique, essentiels à la production de technologies d'énergie renouvelable.

En exploitant la puissance de l’ADN microbien, cette technique peut potentiellement faire gagner du temps et des ressources aux prospecteurs de minéraux. Au lieu de s’appuyer uniquement sur le forage et l’analyse chimique, qui peuvent s’avérer coûteuses et prendre du temps, cette approche non invasive constitue un moyen rentable et efficace d’identifier les minéraux enfouis. De plus, cela ouvre de nouvelles possibilités d’innovation dans l’industrie minière.

QFP

Q : Comment fonctionne la technique de l’ADN microbien ?

R : Les microbes présents dans le sol subissent des changements lorsqu’ils entrent en contact avec des minerais. En analysant les séquences d’ADN de ces microbes indicateurs, les chercheurs peuvent identifier la présence et l’emplacement de gisements minéraux enfouis.

Q : Quels sont les avantages de cette technique par rapport aux méthodes traditionnelles ?

R : Contrairement à l’analyse géochimique traditionnelle, qui implique de forer et de tester des éléments dans le sol, la technique de l’ADN microbien est non invasive, plus précise et potentiellement plus rentable.

Q : Cette technique peut-elle être appliquée à des minéraux autres que les diamants ?

R : Oui, cette technique a des applications plus larges dans l’exploration minérale. Les chercheurs ont également montré des résultats prometteurs dans l’identification de gisements de cuivre porphyrique, cruciaux pour les technologies d’énergies renouvelables.

Q : Quelles sont les implications pour le secteur minier ?

R : Cette technique révolutionnaire pourrait redéfinir l’avenir du secteur minier en fournissant une méthode plus précise et plus efficace pour identifier les minéraux enfouis. Il a le potentiel de faire gagner du temps et des ressources aux mineurs, ce qui entraîne une productivité accrue et des économies de coûts.

Sources:

– Nature Communications Terre et Environnement (https://www.nature.com/ncomms/)

– Université de la Colombie-Britannique (https://www.ubc.ca/)