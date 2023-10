Les champignons peuvent-ils sauver la planète ? Le rôle surprenant des champignons dans la réduction des déchets plastiques

By

Les déchets plastiques restent une préoccupation mondiale importante, avec seulement un maigre XNUMX % du plastique couramment utilisé, comme le polypropylène, étant recyclé. Cette statistique alarmante a contribué à la crise de la pollution plastique, qui a des effets néfastes sur l'environnement. Cependant, un héros improbable pourrait détenir la clé pour lutter contre ce problème : les champignons.

Les chercheurs ont découvert que certains types de champignons, comme Aspergillus terreus et Engyodontium album, ont la remarquable capacité de dégrader le plastique. Dans une étude révolutionnaire, le polypropylène prétraité a subi un rayonnement UV et un traitement thermique, puis a été introduit dans ces champignons. En 90 jours, les champignons ont réussi à dégrader 27 % du plastique, atteignant une dégradation complète au 140e jour. Ce taux de dégradation est le plus élevé rapporté dans la littérature scientifique.

Même si cette avancée est porteuse d’espoir pour les régions disposant d’infrastructures de gestion des déchets limitées, il est essentiel de reconnaître que la réduction de la consommation de plastique doit rester la priorité. La production et le recyclage du plastique contribuent à d’importantes émissions de carbone, et la dégradation du plastique par les champignons libère également du carbone. Ces solutions sont les plus efficaces pour les déchets plastiques existants.

Il est intéressant de noter que les plastiques présents dans les écosystèmes aquatiques créent un environnement unique pour les champignons et les bactéries. Ces communautés microbiennes prospèrent grâce aux déchets plastiques, formant essentiellement un « récif microbien ». Les plastiques biodégradables, en particulier, peuvent servir de source de nourriture à ces microbes. Les chercheurs ont identifié divers types de champignons, notamment des pathogènes végétaux comme Fusarium et Neocosmospora, dans des échantillons de déchets plastiques collectés à partir de différents polymères à base de pétrole.

Le potentiel des champignons phytopathogènes est prometteur pour la dégradation des polymères synthétiques. En étudiant comment ces champignons extraient les nutriments des plantes, les chercheurs peuvent obtenir des informations cruciales sur leur capacité à décomposer le plastique.

Même si l’idée selon laquelle les champignons pourraient sauver la planète peut sembler farfelue, les remarquables capacités des champignons dans la dégradation du plastique présentent une nouvelle perspective pour faire face à la crise de la pollution plastique. En combinant des approches innovantes telles que les vers mangeurs de plastique et la dégradation fongique, nous pouvons œuvrer pour un avenir plus durable.

FAQ:

Q : Les champignons peuvent-ils éliminer complètement les déchets plastiques ?



R : Bien que certains types de champignons puissent dégrader considérablement le plastique, l’élimination complète des déchets plastiques nécessiterait un effort combiné avec d’autres solutions innovantes et une réduction de la consommation de plastique. Q : La dégradation fongique du plastique présente-t-elle des inconvénients potentiels ?



R : La dégradation du plastique par les champignons libère également du carbone, contribuant ainsi aux émissions de carbone. Il est donc crucial de se concentrer sur la réduction de l’utilisation du plastique et sur l’amélioration de la gestion des déchets, parallèlement à la dégradation fongique. Q : Comment les vers mangeurs de plastique et les champignons peuvent-ils travailler ensemble ?



R : Les vers et les champignons mangeurs de plastique ont différents mécanismes pour dégrader le plastique. En explorant et en combinant ces approches, les chercheurs peuvent développer des stratégies plus efficaces pour réduire les déchets plastiques. Q : Les champignons peuvent-ils dégrader tous les types de plastiques ?



R : Différents types de champignons peuvent avoir des capacités variables à dégrader des types spécifiques de plastiques. Les recherches en cours visent à identifier les champignons capables de dégrader efficacement un large éventail de polymères synthétiques.

Sources:

Université de Sydney : https://sydney.edu.au/news-opinion/news/2023/10/30/mushrooms-are-eating-plastic–.html