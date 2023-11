Nouvelles connaissances sur l’origine de la vie : réactions autocatalytiques et formation de ribonucléotides

La question de savoir comment la vie a commencé et s’est développée sur Terre a intrigué les scientifiques pendant des siècles. Une hypothèse populaire évoque le rôle de l’ARN, une molécule capable de s’auto-répliquer et de catalyser des réactions chimiques. Cependant, l’origine de ses éléments constitutifs, appelés ribonucléotides, restait un mystère. Des recherches récentes ont éclairé cette énigme en explorant la possibilité de réactions autocatalytiques dans les conditions de la Terre primitive.

Les réactions autocatalytiques sont des processus chimiques qui produisent des composés favorisant la même réaction, leur permettant de se maintenir dans divers environnements. Dans une étude publiée dans Chemical Science, des scientifiques ont cherché à savoir si l’autocatalyse jouait un rôle dans la formation de ribonucléotides au début de la Terre.

Les chercheurs se sont concentrés sur la réaction formose, un exemple bien connu de réaction autocatalytique. Cette réaction commence avec une molécule simple appelée glycolaldéhyde et se termine par la production de molécules plus complexes. En introduisant une autre molécule appelée cyanamide dans la réaction formose, les chercheurs ont pu détourner certains produits de la réaction vers la formation de ribonucléotides.

Bien que la quantité d’éléments constitutifs des ribonucléotides produits ne soit pas significative, ils ont démontré une plus grande stabilité et une dégradation réduite. Ce qui rend cette étude unique est l’intégration de la réaction formose avec la production de ribonucléotides, qui met en évidence les interactions dynamiques entre différentes voies chimiques.

L’autocatalyse a non seulement des implications pour notre compréhension des origines de la vie, mais elle a également des applications pratiques. L’ajout de cyanamide à la réaction formose a également abouti à la production d’un composé appelé 2-aminooxazole, qui a des utilisations industrielles dans la production pharmaceutique. En optimisant cette procédure, les chercheurs espèrent rendre les réactions chimiques courantes plus rentables et plus efficaces.

Cette étude fournit des informations précieuses sur la chimie complexe qui a pu se produire sur la Terre primitive, offrant ainsi une nouvelle perspective sur l’origine de la vie. En explorant les interactions entre différentes voies chimiques, les scientifiques commencent à percer les mystères des débuts de la vie.

