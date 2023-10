Le Chinois Ouyang Ziyuan soulève des doutes sur l'alunissage de l'Inde

By

L'éminent scientifique chinois Ouyang Ziyuan, connu comme le « père fondateur » du programme chinois d'exploration lunaire, a remis en question l'exactitude du récent atterrissage en douceur de l'Inde sur la surface de la Lune. Le 23 août, l'Indien Chandrayaan-3 a atterri avec succès près du pôle sud de la Lune, mais Ouyang a exprimé ses inquiétudes quant à la description de cet exploit.

Ouyang soutient que le site d'atterrissage de Chandrayaan-3 n'était pas proche du pôle sud lunaire comme le prétendait. Il déclare que les coordonnées précises du pôle sud lunaire se situent entre 88.5 et 90 degrés, tandis que Chandrayaan-3 a atterri à 69 degrés de latitude sud, soit à 619 kilomètres de la région polaire. Selon lui, le qualifier d’atterrissage près du pôle sud lunaire est incorrect.

Richard de Grijs, professeur à l'Université Macquarie, est d'accord avec l'évaluation d'Ouyang, affirmant que Chandrayaan-3 a atterri en dehors de la région du pôle sud lunaire. La NASA définit l'ensemble de la région polaire comme étant comprise entre 80 et 90 degrés sud, et selon cette définition, Chandrayaan-3 n'a pas atterri dans la région polaire, bien qu'il ait atteint une latitude plus élevée que les missions précédentes.

Ouyang compare également les capacités d'exploration spatiale de l'Inde à celles de la Chine, soulignant les progrès de la Chine dans l'envoi d'orbiteurs et d'atterrisseurs directement sur l'orbite de transfert Terre-Lune. Il fait valoir que l’Inde a des limites dans sa capacité de lancement, ce qui l’empêche de réaliser le même exploit.

Malgré ces critiques, il convient de reconnaître que l'Inde a réussi à s'aventurer plus loin que tout autre vaisseau spatial, dépassant la Russie, les États-Unis et même la Chine elle-même. La récente mission lunaire russe, Luna-25, s'est soldée par un crash, tandis que la Chine et les États-Unis ont également manifesté leur intérêt pour l'exploration du pôle sud lunaire.

En conclusion, même si des doutes subsistent quant à la précision de l'atterrissage de l'Inde près du pôle sud lunaire, il s'agit néanmoins d'une réalisation impressionnante dans l'exploration spatiale.

Sources:

– Journal Science Times

- Académie chinoise des sciences

– École des sciences mathématiques et physiques de l'Université Macquarie à Sydney

- la NASA