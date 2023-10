Origines du Bitcoin : l'implication de la NSA démystifiée

Dans le domaine des cryptomonnaies, le Bitcoin est sans aucun doute la plus connue et la plus utilisée. Cependant, les questions entourant son origine ont suscité des spéculations similaires au débat non résolu sur les origines du COVID-19. S’il est largement admis que Bitcoin a été inventé par Satoshi Nakamoto, un codeur pseudonyme qui a publié un article le décrivant en 2008 avant de disparaître, une théorie circulant en ligne suggère l’implication de la National Security Agency (NSA) dans sa création.

Cette théorie découle d’un article rédigé par des employés de la NSA en 1996 intitulé « Comment fabriquer un monnayage : la cryptographie de l’argent électronique anonyme ». L'article fait référence au travail d'un chercheur nommé « Tatsuaki Okamoto », qui, selon certains, relie la NSA à la création de Bitcoin. Cependant, cet article n'est qu'une étude des idées cryptographiques qui pourraient être mises en œuvre dans les systèmes de paiement numérique, contrairement à la conception décentralisée de Bitcoin. Les systèmes évoqués dans le document reposent sur une autorité de surveillance, contrairement à la nature sans confiance du Bitcoin. Comme le souligne David Rosenthal, sceptique en matière de crypto-monnaie, l'idée selon laquelle la NSA développerait une crypto-monnaie décentralisée qui saperait les fonctions de son propre gouvernement est invraisemblable.

Même si la théorie de l’implication de la NSA dans la création de Bitcoin n’est probablement qu’une autre conspiration, il existe un parallèle à établir. En 1997, il a été révélé que Clifford Cocks, un mathématicien du GCHQ, l'équivalent britannique de la NSA, avait secrètement inventé une technologie cryptographique cruciale sous-jacente à la fois au Bitcoin et à Internet lui-même. Cette découverte a précédé la reconnaissance accordée à un groupe de chercheurs américains pour la même technologie.

Malgré les spéculations et les théories du complot, Bitcoin continue de prospérer. Malgré un krach important au cours de la dernière année, sa valeur reste d'environ 27,500 XNUMX $. À mesure que le marché des crypto-monnaies progresse, les origines du Bitcoin peuvent rester entourées de mystère, mais sa popularité et son innovation durables ne peuvent être niées.

Sources:

– « Comment fabriquer un monnayage : la cryptographie de l'argent électronique anonyme » – Document de recherche rédigé par des employés de la NSA, 1996.

– Blog de David Rosenthal – « La théorie invraisemblable du complot de la NSA et du Bitcoin. »