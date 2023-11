Qu’arrive-t-il réellement à Bételgeuse : une fusion stellaire ?

Bételgeuse, l'étoile supergéante rouge qui trône bien en évidence sur l'épaule d'Orion le chasseur, a fait des vagues ces dernières années avec ses importantes fluctuations de luminosité. Alors que beaucoup ont émis l’hypothèse que ces changements indiquaient une explosion imminente de supernova, de nouvelles recherches ont découvert une possibilité différente et intrigante : une fusion stellaire.

Une étude intitulée « Bételgeuse en tant que fusion d’une étoile massive avec un compagnon » réalisée par Sagiv Shiber du Département de physique et d’astronomie de la Louisiana State University plonge dans l’idée que Bételgeuse aurait pu autrefois consommer une étoile compagnon plus petite. Cette théorie repose sur la compréhension que la plupart des étoiles massives existent au sein de systèmes binaires et que certaines peuvent connaître des fusions au cours de leur évolution.

Les chercheurs ont simulé une fusion entre une étoile plus petite de 4 masses solaires et une étoile de 16 masses solaires, similaire à la masse estimée de Bételgeuse. Ces simulations ont révélé qu'à mesure que les étoiles se rapprochaient et partageaient une enveloppe commune, la plus petite étoile finissait par fusionner avec le noyau d'hélium de l'étoile primaire. Ce processus a provoqué un échange d'énergie orbitale et thermique, conduisant à une puissante impulsion qui s'est propagée à travers l'enveloppe de l'étoile primaire. De plus, cette fusion aurait pu déclencher une perte de masse, entraînant un écoulement de masse à grande vitesse loin de l'étoile principale.

La preuve de cette fusion stellaire réside dans la vitesse de rotation rapide de Bételgeuse, d'environ 5.5 km/seconde, comparée aux 2 km/seconde de notre Soleil. Des études antérieures ont montré qu'une fusion entre une étoile massive et un compagnon de faible masse pourrait expliquer un taux de rotation aussi élevé. De plus, l'éjection de matière, semblable aux sorties polaires observées lors d'événements de fusion, suggère qu'une fusion pourrait avoir eu lieu dans le passé de Bételgeuse.

Même si cette étude ne prouve pas définitivement qu’une fusion a eu lieu, elle présente une possibilité convaincante. Les astrophysiciens ont encore beaucoup à apprendre sur ces fusions et leurs implications sur l’évolution stellaire. Des méthodes et des outils améliorés sont nécessaires pour bien comprendre ces événements, leur rôle dans la formation du paysage astrophysique transitoire et les propriétés des progéniteurs de supernova.

En conclusion, il est peu probable que les récentes fluctuations de la luminosité de Bételgeuse soient directement liées à une fusion stellaire, mais l'idée que Bételgeuse consomme une étoile compagne plus petite offre une nouvelle perspective sur ce qui pourrait arriver à cette énigmatique supergéante. À mesure que nous approfondirons la physique des fusions stellaires, nous obtiendrons des informations précieuses sur l’évolution des étoiles massives et les événements célestes qui façonnent notre univers.

QFP

Q : Qu’est-ce qu’une fusion stellaire ?



R : Une fusion stellaire se produit lorsque deux étoiles d’un système binaire se rapprochent suffisamment pour fusionner, entraînant un échange d’énergie et une perte de masse potentielle.

Q : Les récentes fluctuations de la luminosité de Bételgeuse pourraient-elles être le signe d'une supernova imminente ?



R : Non, les fluctuations de luminosité sont plus probablement attribuées aux nuages ​​de poussière et aux pulsations régulières de l'étoile plutôt qu'à une explosion imminente de supernova.

Q : Comment les chercheurs ont-ils étudié la possibilité d'une fusion à Bételgeuse ?



R : Les chercheurs ont simulé une fusion entre des étoiles ayant des masses similaires à la masse estimée de Bételgeuse et ont analysé la dynamique et l'échange d'énergie qui en résultent.

Q : Existe-t-il des preuves solides d'une fusion dans le passé de Bételgeuse ?



R : Bien qu'il n'y ait aucune preuve directe, le taux de rotation rapide de Bételgeuse et l'éjection de matière sont cohérents avec ce qui est observé lors des fusions stellaires.

Q : Quelles sont les implications d’une fusion stellaire dans l’évolution de Bételgeuse ?



R : Une fusion dans le passé de Bételgeuse n'interromprait pas son évolution vers une supergéante rouge mais pourrait contribuer à son taux de rotation rapide et à l'éjection de matière par les flux sortants polaires.