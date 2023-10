Des diamants utilisés comme simulateurs quantiques pour étudier la dynamique quantique complexe

Des chercheurs de l'Université Washington de Saint-Louis utilisent les diamants comme simulateurs quantiques pour étudier la dynamique quantique complexe, selon une étude publiée dans Physical Review Letters. En bombardant les diamants avec des atomes d'azote, les chercheurs créent des défauts dans la structure cristalline, remplie d'électrons présentant des propriétés quantiques telles que le spin et le magnétisme. Ces diamants défectueux peuvent servir de capteurs quantiques qui réagissent à leur environnement et interagissent les uns avec les autres.

Les ordinateurs classiques sont inadéquats pour simuler des systèmes quantiques en raison de la croissance exponentielle des dimensions à mesure que davantage de particules sont ajoutées. Cependant, l’équipe de recherche a démontré qu’il est possible de simuler directement une dynamique quantique complexe à l’aide d’un système quantique contrôlable. L’équipe a créé un programme de simulation au sein du système quantique et a observé les résultats, une approche qui serait presque impossible avec des ordinateurs classiques.

Le système à base de diamant développé par les chercheurs fonctionne à température ambiante, contrairement aux autres systèmes de simulation quantique qui nécessitent des températures ultra-froides. L’équipe a réussi à maintenir la stabilité du système en empêchant la thermalisation, où le système absorbe une énergie excessive, faisant perdre aux failles leurs caractéristiques quantiques. En pilotant le système rapidement, l’équipe retarde la thermalisation et maintient le système dans un état stable.

Ce système quantique basé sur le diamant permet aux physiciens d’étudier simultanément les interactions entre plusieurs régions quantiques. Il a également le potentiel de créer des capteurs quantiques très sensibles, car plus un système quantique peut maintenir son état quantique longtemps, plus sa sensibilité est grande. L’équipe collabore avec d’autres chercheurs du Center for Quantum Leaps pour acquérir des connaissances dans plusieurs disciplines et explorer les possibilités d’améliorer les performances des capteurs et d’étudier les matériaux quantiques et la thermodynamique.

Cette recherche contribue à l’avancement de la simulation quantique et a des implications pour l’étude des phénomènes émergents et des nouvelles phases de la matière dans le domaine de la physique quantique.

Sources:

– Physical Review Letters : revue scientifique à comité de lecture publiée par l’American Physical Society

– Washington University à St. Louis : institution de recherche

– Center for Quantum Leaps : a soutenu l’équipe de recherche pour faire progresser la simulation quantique