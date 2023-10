La comète du diable : un visiteur céleste massif approchant de la Terre

By

Dans la vaste étendue du ciel nocturne, capturer la beauté à couper le souffle des pluies de météores et des rares survols de comètes peut être une expérience enrichissante pour les observateurs du ciel. Même si des pluies de météores peuvent se produire fréquemment, l’apparition de comètes est une véritable rareté. Cependant, si vous avez un penchant pour les merveilles célestes, marquez sur votre calendrier l’année 2024, alors qu’une énorme comète nommée 12P/Pons-Brooks est sur le point de se rapprocher de la Terre qui vous laissera bouche bée. Surnommée la comète du diable en raison de sa forme unique en forme de corne, cette comète colossale est nettement plus grande que le mont Everest.

Selon un rapport de Live Science, le 21 avril 2024, la comète 12P/Pons-Brooks se rapprochera remarquablement de la Terre. D'une taille d'environ 30 kilomètres, ce visiteur céleste est composé de cryomagma, un mélange de glace, de poussière et de gaz. La comète est récemment entrée en éruption les 5 et 7 octobre, dévoilant sa paire de cornes distinctive. Cette éruption marque la deuxième explosion depuis le 20 juillet, après une période de dormance de 69 ans. Actuellement en route vers le système solaire interne, la comète du Diable se dirige vers son approche la plus proche du soleil.

Lors de son approche rapprochée, la comète du Diable sera visible à l'œil nu, même si l'utilisation d'un télescope améliorera la vue. Il est important de noter que, malgré son nom inquiétant, les experts assurent que la comète ne représente aucune menace pour la Terre. Après sa rencontre avec notre planète, la comète poursuivra son voyage vers les confins du système solaire, restant cachée à notre vue jusqu'en 2095.

La découverte de la comète 12P/Pons-Brooks ou Devil Comet peut être attribuée à l'astronome Jean-Louis Pons, qui l'a repérée pour la première fois le 12 juillet 1812. Connue pour ses volcans de glace actifs, cette comète fait partie des 20 comètes identifiées comme présentant activité volcanique continue. Certains experts comparent même sa forme à celle du vaisseau spatial emblématique Millennium Falcon de la série de films Star Wars.

