L’énorme comète « à cornes » se précipite vers la Terre

Les scientifiques ont fait une découverte surprenante qui pourrait ajouter à l’année apocalyptique qu’a été 2020. Une comète colossale, trois fois plus grande que le mont Everest, a explosé et se dirige désormais vers la Terre. La comète, connue sous le nom de 12P/Pons-Brooks, est une comète cryovolcanique, également appelée volcan froid. Il mesure un diamètre stupéfiant de 18.6 milles, ce qui équivaut à la taille d’une petite ville.

L'événement explosif a eu lieu le 5 octobre, marquant la deuxième éruption de ce glaçon interstellaire au cours des quatre derniers mois. La British Astronomical Association a détecté l’explosion lorsqu’elle a observé que la comète paraissait beaucoup plus brillante en raison de la lumière réfléchie par sa coma, qui est le nuage de gaz entourant son noyau.

L'explosion a entraîné la formation de « cornes » sur la comète, ressemblant à la forme d'une créature à cornes ou même au vaisseau spatial Millennium Falcon de « Star Wars ». La cause de ces cornes reste encore à déterminer, mais les experts pensent que cela pourrait avoir quelque chose à voir avec la forme particulière du noyau de la comète.

Malgré sa trajectoire alarmante et son apparence inquiétante, le 12P/Pons-Brooks ne constitue pas une menace immédiate. Il devrait atteindre son point le plus proche de la Terre en avril 2024, devenant ainsi visible à l'œil nu. Après cela, il sera catapulté dans le système solaire et n’y reviendra qu’en 2095.

Cette comète n’est pas la seule à avoir des tendances explosives. 12P est l'une des 20 comètes connues possédant des volcans de glace actifs. Un autre exemple célèbre est celui de 29P/Schwassmann-Wachmann, qui a récemment connu sa plus grande éruption depuis 12 ans, libérant environ 1 million de tonnes de cryomagma dans l'espace.

Même si la perspective d’une comète massive se précipitant vers la Terre peut sembler alarmante, les scientifiques nous assurent qu’il n’y a pas lieu de paniquer pour l’instant. Cet événement céleste offre une opportunité fascinante d’observer et d’étudier les comètes alors qu’elles voyagent à travers notre système solaire.

