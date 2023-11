L'histoire fascinante et le comportement surprenant de la comète 12P/Pons-Brooks

By

L'année 1812 marque la première observation de la comète 12P/Pons-Brooks, lorsque l'astronome français Jean Louis Pons la découvre comme un objet informe et sans queue. Au cours des semaines suivantes, il a gagné en luminosité et en visibilité, atteignant une magnitude de 4.0 avec une queue de trois degrés en septembre. Plusieurs astronomes ont tenté de calculer son orbite, déterminant qu'il s'agissait d'une comète périodique avec une période d'environ 65 à 75 ans.

Avance rapide jusqu’en 1883, lorsque l’observateur américain des comètes William R. Brooks a redécouvert la comète au cours de sa recherche de comètes. Initialement faible, elle a subi des explosions de luminosité inattendues, passant d'une magnitude de 11.0 à 8.0 et devenant visible à l'œil nu. Des croquis détaillés ont révélé un noyau d'où émanaient des jets en forme de fer à cheval. La comète s'est rapprochée le plus du soleil en janvier 1884 et s'est progressivement estompée, disparaissant en juin de la même année.

Dans les années qui ont suivi, les calculs orbitaux ont indiqué un retour potentiel en 1954. La comète a été redécouverte en 1953, avec des explosions de luminosité notables qui l'ont rendue 100 fois plus brillante du jour au lendemain. Il a atteint son point le plus proche du soleil, connu sous le nom de périhélie, le 22 mai 1954. Après le périhélie, il est devenu plus visible depuis l'hémisphère sud.

La comète 12P/Pons-Brooks suit une orbite elliptique, son périhélie étant environ aux trois quarts de la distance entre la Terre et le Soleil. Cette orbite est similaire à celle de la comète de Halley. De plus, les comètes 13P/Olbers, 23P/Brorsen-Metcalf et 20D/Westphal, bien que disparues, partagent des orbites similaires, ce qui leur vaut le titre de famille de comètes de Neptune.

Ces dernières années, la comète 12P/Pons-Brooks a attiré l'attention pour ses éclaircissements inattendus. Récupéré en 2020, il était initialement extrêmement faible à une magnitude de 23.0, mais s'est depuis éclairci jusqu'à une magnitude d'environ 10.0. Des poussées soudaines de luminosité, rappelant son comportement en 1883, ont été observées, provoquant l'expansion de sa coma et ressemblant à la forme d'un fer à cheval ou de cornes de diable.

La cause exacte de ces explosions reste inconnue, mais les scientifiques pensent que l'accumulation de gaz dans le noyau de la comète entraîne des fissures, libérant de la poussière et de la glace dans l'espace et provoquant une augmentation temporaire de la luminosité. Alors que la comète poursuit son voyage, les astronomes anticipent avec impatience ses mouvements et son comportement futurs.

QFP

1. Quelle est la période de la comète 12P/Pons-Brooks ?

La comète 12P/Pons-Brooks a une période d'environ 65 à 75 ans.

2. Comment les observations précédentes de la comète en 1883 et 1953-54 ont-elles révélé des explosions de luminosité inattendues ?

Au cours de ces observations, la comète a connu une augmentation soudaine de sa luminosité, probablement due à une accumulation de gaz dans son noyau, entraînant la libération de poussière et de glace dans l'espace.

3. Comment l'orbite de la comète 12P/Pons-Brooks se compare-t-elle à celle de la comète de Halley ?

L'orbite de la comète 12P/Pons-Brooks est similaire en forme et en taille à celle de la comète de Halley, bien que Halley se déplace dans une direction rétrograde opposée aux planètes.

4. Quelles sont les autres comètes de la famille des comètes de Neptune ?

Outre la comète 12P/Pons-Brooks, les comètes 13P/Olbers, 23P/Brorsen-Metcalf et 20D/Westphal font également partie de la famille des comètes de Neptune.

5. Pourquoi la comète 12P/Pons-Brooks est-elle connue sous le nom de « comète du diable » ?

La comète 12P/Pons-Brooks a gagné le surnom de « comète du diable » en raison de ses apparitions particulières lors d'événements d'explosion, qui ressemblent à la forme des cornes du diable.