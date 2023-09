Les nouveaux résonateurs photoniques basés sur des puces atteignent une faible perte de lumière UV record

By

Les scientifiques ont réalisé une percée significative dans le domaine de la photonique UV en créant des résonateurs photoniques basés sur des puces qui fonctionnent dans les régions ultraviolettes (UV) et visibles du spectre avec une perte de lumière UV record. Le développement de ces résonateurs ouvre des possibilités pour la création de dispositifs miniaturisés basés sur des puces et des progrès dans des domaines tels que la détection spectroscopique, la communication sous-marine et le traitement de l'information quantique.

La photonique UV, bien que moins explorée que les télécommunications et la photonique visible, est cruciale pour accéder à certaines transitions atomiques dans l'informatique quantique et exciter des molécules fluorescentes spécifiques pour la détection biochimique. Les résonateurs nouvellement développés constituent une base pour la construction de circuits photoniques fonctionnant aux longueurs d'onde UV.

Les chercheurs ont utilisé des films minces d'alumine pour construire les microrésonateurs, en utilisant un processus de dépôt de couche atomique (ALD). L'alumine, avec sa bande interdite élevée et sa transparence aux photons UV, s'est avérée être un matériau idéal pour réduire la perte de lumière. En optimisant soigneusement les techniques de conception et de fabrication, les scientifiques ont obtenu une faible perte aux longueurs d’onde UV.

Les microrésonateurs ont été produits à l’aide d’un processus de gravure pour créer une structure de guide d’ondes nervurée, permettant le confinement de la lumière. Les chercheurs ont mené des simulations pour déterminer la profondeur de gravure optimale qui permettrait de trouver un équilibre entre le confinement de la lumière et la minimisation des pertes par diffusion.

L’équipe a également réussi à construire des résonateurs en anneau sur la base de leurs calculs. Ces résonateurs en anneau présentaient des facteurs de qualité (facteurs Q) exceptionnels dans les bandes UV et bleues, indiquant une perte de lumière réduite. L'obtention d'un facteur Q élevé est essentielle pour un contrôle précis des longueurs d'onde et la création de sources de lumière UV intégrées dans des circuits intégrés photoniques.

La découverte de résonateurs photoniques sur puce à faible perte de lumière UV marque un point critique pour la photonique UV. Les possibilités d'application de structures développées pour les télécommunications et les longueurs d'onde visibles, telles que les peignes de fréquence et le verrouillage par injection, sont désormais étendues à la bande UV. Grâce à l'utilisation d'alumine compatible CMOS, l'intégration de la photonique UV avec la technologie existante devient plus réalisable.

L’équipe de recherche se concentre actuellement sur l’amélioration de l’accordabilité des résonateurs en anneau à base d’alumine sur diverses longueurs d’onde. Leur objectif est d’établir un système UV complet basé sur un circuit intégré photonique avec un contrôle précis de la longueur d’onde et des modulateurs.

Journal de référence:

Lui, C. et al. «Microrésonateurs optiques en alumine Q ultra-élevé dans les bandes UV et bleues.» Optique. est ce que je.org/10.1364/OE.492510.

Source : Groupe d'édition Optica