L'utilisation de la diélectrophorèse pour l'isolement des cellules tumorales circulantes

Cet article traite du travail de Robbyn K. Anand, récipiendaire du prix AES Mid-Career Award, pour ses contributions exceptionnelles au domaine de l'électrophorèse et de la microfluidique. Anand, avec son groupe, a développé des méthodes d'analyse des cellules tumorales circulantes ainsi que d'enrichissement et de séparation d'espèces chimiques dans des gouttelettes d'eau dans l'huile.

L'article récent d'Anand porte sur une méthode diélectrophorétique (DEP) pour la sélection des cellules de mélanome circulantes (CMC). Les méthodes existantes pour l’isolement des CTC reposent sur la présence d’antigènes de surface spécifiques ou sur la taille des cellules. Cependant, ces méthodes ne sont pas efficaces pour les CMC rares dépourvues d’antigènes de surface d’identification fiables.

Le DEP est plus sélectif que la seule taille des cellules, car il est basé sur la morphologie et la composition de la cellule. Les travaux antérieurs d'Anand ont démontré l'utilisation du DEP sur un réseau d'électrodes bipolaires sans fil (BPE) pour la capture sélective d'une seule cellule. Les nouveaux développements dans ses recherches actuelles incluent l’intégration d’analyses unicellulaires et d’analyses électrochimiques dans le dispositif à matrice BPE.

Une découverte intéressante des travaux d'Anand est la variabilité des propriétés biophysiques parmi les globules blancs dérivés de patients atteints de mélanome. Cette découverte suggère que les critères de sélection des cellules de mélanome circulantes peuvent être optimisés pour chaque échantillon.

Les défis dans le domaine de l’analyse unicellulaire comprennent la démonstration de la pertinence clinique et l’adoption par les praticiens. La collaboration avec les cliniciens est cruciale pour prioriser les paramètres analytiques et corréler les données obtenues à partir de nouvelles méthodes avec les résultats cliniques.

Les retours reçus concernant ce travail ont été positifs, avec un enthousiasme quant à son impact potentiel sur la structuration cellulaire et d'autres applications. Des demandes sont en cours concernant l'adaptation de l'approche aux cellules bactériennes ou aux vésicules extracellulaires et la libération des cellules sélectionnées pour une analyse en aval.

Les prochaines étapes de cette recherche impliquent le développement de méthodes permettant d'extraire et d'utiliser des informations biophysiques précieuses représentées dans la réponse d'une cellule au champ électrique.

Être nommé récipiendaire du prix AES à mi-carrière est un honneur pour Anand et une charge de soutenir la communauté scientifique, en particulier les étudiants et les scientifiques en début de carrière.

