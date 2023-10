Des ordinateurs impartiaux déterminent la cause de l’extinction des dinosaures

Dans le cadre d'un débat de longue date, les scientifiques se demandent si l'extinction des dinosaures a été causée par des éruptions volcaniques massives ou par l'impact d'un astéroïde géant. Pour mettre fin à ce problème, des chercheurs du Dartmouth College ont adopté une approche innovante en chargeant des ordinateurs impartiaux d'analyser les données géologiques et climatiques. Grâce à l'utilisation d'une méthode de modélisation d'inversion bayésienne et d'algorithmes d'apprentissage automatique, les ordinateurs ont conclu que les gaz libérés par le volcan Deccan Traps sur une période de 300,000 XNUMX ans étaient responsables du déclenchement de l'extinction. En éliminant les préjugés humains, cette approche objective offre une perspective plus claire sur la cause de la disparition des dinosaures.

Effets sur la santé du bisphénol A sur les enfants atteints de troubles du spectre autistique et de TDAH

Le bisphénol A (BPA), un composé chimique présent dans les bouteilles d'eau en plastique et divers autres produits, a été associé à des effets perturbateurs endocriniens. Des recherches récentes ont découvert que les enfants atteints de troubles du spectre autistique et de trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité ont une capacité réduite à éliminer le BPA de leur corps. Même si elle n’est pas la seule responsable de l’augmentation des diagnostics de ces affections, cette étude souligne les risques potentiels pour la santé associés à l’utilisation généralisée de ce produit chimique.

Une nouvelle technique cible les toxines PFAS persistantes dans les eaux souterraines

Les toxines PFAS, souvent appelées « produits chimiques éternels », sont des composés incroyablement durables qui ne se décomposent pas dans l’environnement. Pour remédier à cette persistance, des scientifiques de l’Ohio State University ont développé une technique utilisant la dégradation par ultrasons pour affaiblir les liaisons chimiques de ces composés. Cette méthode s’avère prometteuse dans le traitement des eaux souterraines contaminées par les PFAS et pourrait avoir des applications dans la décomposition des produits pharmaceutiques présents dans les eaux du robinet et les eaux usées.

Le time-lapse de la NASA révèle des informations sur les restes stellaires

La NASA a publié une vidéo accélérée captivante capturée par le télescope spatial Hubble, montrant les restes d'une étoile qui a explosé il y a 20,000 XNUMX ans. Les images montrent la matière de la supernova se propulsant continuellement dans l’espace à une vitesse d’un demi-million de milles par heure. Ce visuel extraordinaire fournit des informations précieuses sur l’explosion en cours et la nature dynamique des restes stellaires.

Les conséquences de la « fuite de l’honnêteté » sur la société

Les chercheurs ont découvert un phénomène connu sous le nom de « fuite d’honnêteté », dans lequel les individus ayant des tendances honnêtes ont tendance à s’éloigner des zones où la tricherie est répandue. Ce modèle de migration entraîne un déclin de la qualité de la classe politique, des revenus de croissance et de la productivité du travail dans ces zones. Les démographes italiens ont utilisé de faux enregistrements de naissance comme indicateur de l'honnêteté régionale, les individus qui migrent de zones à forte tricherie vers des zones à faible tricherie étant moins susceptibles de posséder de faux actes de naissance. Cela met en lumière l’impact sociétal de la fuite de l’honnêteté.

