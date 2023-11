Le potentiel des sismomètres lunaires pour détecter les ondes gravitationnelles

Une équipe de chercheurs du Département d'astronomie de l'Université normale de Pékin a présenté une proposition innovante visant à détecter les ondes gravitationnelles (GW) en déployant des sismomètres à la surface de la Lune. Leur recherche révolutionnaire, publiée dans la revue Science China Physics, Mechanics & Astronomy, explore la possibilité d'utiliser la lune comme masse résonante de type barre de Weber pour détecter les ondes gravitationnelles déci-Hertz.

Les ondes gravitationnelles sont des ondulations dans la structure de l’espace-temps provoquées par l’accélération d’objets massifs. Ces ondes transportent des informations précieuses sur des événements astrophysiques tels que les fusions de trous noirs et les collisions d'étoiles à neutrons. Bien que les détecteurs actuels, tels que les instruments au sol comme LIGO et les antennes spatiales comme LISA, couvrent certaines plages de fréquences, il existe une lacune importante dans la détection des GW déci-Hertz.

L'expérience proposée consiste à construire un réseau de petits sismomètres interférométriques laser sur la surface lunaire. Ces sismomètres surveilleraient les changements dans la forme et la position de la lune provoqués par le passage de GW déci-Hertz. La fréquence de résonance unique de la Lune, comprise entre 0.1 et 1 Hz, présente une excellente opportunité pour détecter de telles ondes gravitationnelles.

La stratégie de conception et de déploiement de ce réseau de sismomètres lunaires a été décrite. L'équipe prévoit d'utiliser des sismomètres capables de détecter six degrés de liberté (DOF) pour surveiller les mouvements de translation et de rotation de la lune. De plus, un système de capteurs à deux étages, comprenant des capteurs interférométriques et des capteurs optiques et actionneurs électromagnétiques de Birmingham (BOSEM), serait utilisé pour mesurer le déplacement sismique lunaire.

Le choix de l'emplacement de la baie est crucial. Les variations de température de la lune entre le jour et la nuit nécessitent de trouver des conditions stables et basses températures. Quatre points froids potentiels ont été identifiés, mais la sélection finale dépendra des futures missions lunaires et d'informations plus précises.

La proposition intègre des redondances pour relever les défis de la mission. Chaque sismomètre dispose de six photodétecteurs, même si quatre seulement sont nécessaires pour mesurer la topographie locale. Le modèle de déploiement des sismomètres est soigneusement conçu pour capturer les déformations de surface et les extrapoler à des régions plus vastes.

Aucune mission n’est sans défis, et cette proposition ne fait pas exception. Le bruit sismique thermique de fond constitue un obstacle important, et l'acquisition, le stockage et le traitement des données posent des difficultés. L'établissement d'une liaison de communication fiable et à large bande passante entre les sismomètres et la Terre est vitale. Cependant, les progrès technologiques continus et les solutions futures devraient permettre de relever ces défis.

En conclusion, le concept de construction d’un réseau de sismomètres interférométriques sur la Lune pour détecter les ondes gravitationnelles déci-Hertz recèle un énorme potentiel. Tirer parti des caractéristiques uniques de l'environnement de la Lune peut contribuer de manière significative au domaine de la physique de la GW, approfondir notre compréhension de l'univers et permettre l'exploration de phénomènes tels que les trous noirs de masse intermédiaire. Des temps passionnants nous attendent alors que nous continuons à repousser les limites de l’astronomie GW.

