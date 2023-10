Une nouvelle carte dévoile les eaux souterraines de Mars pour les futurs astronautes

By

Une carte récemment publiée par le projet SWIM (Subsurface Water Ice Mapping), financé par la NASA, présente les régions de Mars où la glace peut être enfouie sous la surface, présentant ainsi une ressource potentielle pour les futurs astronautes. Ce quatrième ensemble de cartes est considéré comme le plus détaillé à ce jour, utilisant les données de diverses missions de la NASA, notamment Mars Reconnaissance Orbiter, Mars Odyssey et Mars Global Surveyor.

L'inclusion de caméras haute résolution à bord du Mars Reconnaissance Orbiter a considérablement amélioré le niveau de détail de la dernière carte SWIM. Les itérations précédentes reposaient sur des imageurs, des radars, des cartographes thermiques et des spectromètres à basse résolution, tandis que la dernière version bénéficiait de données supplémentaires provenant de la caméra contextuelle et de l'expérience scientifique d'imagerie à haute résolution (HiRISE). HiRISE a capturé un cratère d'impact de taille importante qui a révélé une quantité importante de glace cachée sous la surface, marquant une découverte passionnante.

La carte révèle de l'eau gelée sous la surface le long des latitudes moyennes de Mars, une région idéale pour les futures missions en raison de son atmosphère plus épaisse, qui facilite la descente des vaisseaux spatiaux. Les astronautes atterrissant à l’extrême sud de la région des latitudes moyennes nord seraient à proximité de la glace enfouie tout en bénéficiant d’un temps légèrement plus chaud.

L'emplacement du site de fouilles, à proximité de l'équateur, est avantageux, car il faudrait moins d'énergie pour maintenir des températures convenables pour les astronautes et leur équipement. Les astronautes bénéficieraient grandement de la disponibilité de glace souterraine pour extraire de l’eau potable et comme ressource pour le carburant des fusées. Comprendre les variations dans la répartition de la glace souterraine aux latitudes moyennes martiennes pourrait également contribuer à élucider l'histoire climatique de la planète.

Alors que la NASA continue d'explorer et d'étudier Mars, la dernière carte de SWIM offre des informations précieuses sur la future exploration humaine de la planète, mettant en évidence les sites d'atterrissage potentiels et les ressources qui pourraient jouer un rôle déterminant dans la recherche scientifique et les missions soutenues.