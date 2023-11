Nouvelle découverte : les cartes des glaces souterraines de Mars dévoilent des ressources potentielles pour les futurs explorateurs

Les scientifiques ont publié la dernière série de cartes révélant la répartition des eaux souterraines sur Mars, ouvrant ainsi de nouvelles possibilités pour de futures missions sur la planète rouge. Le projet Subsurface Water Ice Mapping (SWIM), financé par la NASA, a utilisé les données collectées lors de diverses missions pour identifier les régions où la glace peut être enfouie sous la surface.

Contrairement aux versions précédentes des cartes, la dernière version est la plus détaillée à ce jour. Cela est attribué à l'utilisation de caméras à plus haute résolution à bord du Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), qui orbite autour de Mars depuis 2006. Les données de la caméra contextuelle et de l'expérience scientifique d'imagerie à haute résolution (HiRISE) ont fourni aux scientifiques une vue complète des limites de la glace d'eau, y compris la découverte d'une présence importante de glace dans un grand cratère d'impact.

La glace nouvellement découverte est principalement située aux latitudes moyennes de Mars, ce qui en fait une région idéale pour les futures missions d'astronautes. La présence abondante de glace, combinée à une atmosphère plus épaisse, offre un site d'atterrissage prometteur. Les astronautes bénéficieraient d’une dépense énergétique minimale pour se réchauffer, ce qui leur permettrait de consacrer davantage de ressources à d’autres activités essentielles.

L'eau située au-dessus du sol sur Mars s'évaporerait rapidement en raison de la mince atmosphère de la planète. Par conséquent, la glace souterraine constitue une ressource cruciale qui peut être extraite par forage de carottes de glace. Cette glace peut servir d’eau potable ou être transformée en carburant pour fusée, réduisant ainsi considérablement la quantité de fournitures à transporter depuis la Terre.

Outre ses utilisations pratiques, la compréhension de la répartition de la glace souterraine peut fournir des informations précieuses sur l'histoire climatique de Mars. Les scientifiques ont observé des variations dans la quantité de glace d’eau selon les régions, suscitant de nouvelles hypothèses sur les raisons sous-jacentes.

Avec le dévoilement de ces cartes détaillées, les scientifiques et les planificateurs de mission disposent désormais d’une ressource précieuse pour soutenir les futurs efforts d’exploration et de colonisation sur Mars.

QFP

1. Pourquoi la glace souterraine est-elle importante pour les missions sur Mars ?

La glace souterraine sur Mars est cruciale car toute eau liquide à la surface s'évaporerait immédiatement en raison de la mince atmosphère de la planète. La glace, cachée sous la surface, peut être forée et extraite à diverses fins, comme boire de l'eau ou produire du carburant pour fusée.

2. Quels sont les avantages des missions d'atterrissage aux latitudes moyennes de Mars ?

Les latitudes moyennes de Mars offrent plusieurs avantages pour les missions d'atterrissage. La région offre une atmosphère plus épaisse, aidant les vaisseaux spatiaux à ralentir pendant la descente. De plus, il établit un équilibre entre la proximité de la glace enfouie et un temps légèrement plus chaud, réduisant ainsi l’énergie nécessaire pour garder les astronautes et l’équipement au chaud.

3. Comment la glace souterraine peut-elle contribuer à la colonisation de Mars ?

La découverte de glace souterraine constitue une ressource précieuse pour les futurs explorateurs et colonisateurs potentiels de Mars. La glace extraite peut être convertie en eau potable et en carburant pour fusée, réduisant ainsi considérablement la quantité de fournitures à transporter depuis la Terre.

4. Que peut nous apprendre la répartition de la glace souterraine sur le climat de Mars ?

Les variations de la quantité de glace souterraine dans différentes régions de Mars peuvent aider les scientifiques à comprendre l'histoire climatique de la planète. En étudiant ces variations, les chercheurs peuvent développer de nouvelles hypothèses pour expliquer les différences et mieux comprendre la dynamique climatique passée de la planète.