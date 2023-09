Transformer les régions arides en puits de carbone : une nouvelle approche pour lutter contre le changement climatique

Dans un récent article d’opinion publié dans Trends in Plant Science, une équipe de phytologues dirigée par Heribert Hirt de l’Université des sciences et technologies King Abdullah propose une méthode révolutionnaire pour séquestrer le dioxyde de carbone et lutter contre le changement climatique. Les chercheurs suggèrent de transformer les régions arides en puits de carbone, sans compromettre les besoins agricoles ni la production alimentaire.

Alors que les niveaux de dioxyde de carbone atteignent leur plus haut niveau depuis 2 millions d’années, l’urgence de trouver des solutions au-delà de la réduction des émissions est évidente. La hausse des températures, la fonte des calottes glaciaires, l’élévation du niveau de la mer et les conditions météorologiques extrêmes menacent les fondements mêmes de la civilisation humaine. Capter et stocker le CO2 déjà présent dans l’atmosphère est vital, et la reforestation est considérée comme une stratégie prometteuse. Cependant, cela se heurte souvent aux exigences agricoles.

Les chercheurs proposent de reverdir les déserts en restaurant les fonctions des écosystèmes et en promouvant la séquestration du carbone comme stratégie privilégiée. En créant des combinaisons idéales de plantes, de microbes du sol et de types de sol, les écosystèmes arides peuvent évoluer vers des systèmes efficaces de capture du carbone avec une santé du sol améliorée, une efficacité photosynthétique améliorée et une biomasse racinaire plus importante. L’avantage de la reconquête des régions arides est qu’elles n’entrent pas en concurrence avec les terres utilisées pour l’agriculture et la production alimentaire.

Les régions arides couvrent environ un tiers de la surface terrestre de la Terre. Bien que ces zones soient généralement caractérisées par une végétation minimale en raison du manque d’eau, certaines plantes se sont adaptées pour survivre dans ces conditions difficiles. Certains utilisent des méthodes de photosynthèse uniques, d’autres ont des systèmes racinaires spécialisés et quelques-uns produisent des oxalates qui peuvent se transformer en eau en cas de sécheresse.

Les chercheurs mettent en évidence la voie oxalate-carbonate comme un mécanisme crucial pour transformer les terres arides en puits de carbone. Les microbes du sol consomment les oxalates comme principale source de carbone, libérant des molécules de carbonate dans le sol. Dans les sols riches en calcium et alcalins, ces molécules réagissent avec le calcium pour former des dépôts stables de carbonate de calcium. Grâce à ce processus biogéochimique, environ un atome de carbone sur seize fixés par la photosynthèse peut être séquestré en carbonates.

Pour initier cette transformation, les chercheurs proposent la création d’« îlots de fertilité » – de petites poches d’habitats régénérés où les plantes et les microbes peuvent prospérer et se propager progressivement, pour finalement recouvrir de végétation l’ensemble du paysage aride.

Même si le potentiel de cette méthode est prometteur, il reste des défis à relever. Une croissance végétale plus lente dans des conditions arides peut limiter le rythme de séquestration du carbone. De plus, l’adoption et l’efficacité de cette approche dépendent de l’engagement et du soutien des pays dotés de régions arides.

Le reverdissement des terres arides pourrait non seulement séquestrer d’immenses quantités de carbone, mais aussi restaurer les écosystèmes et redonner vie à certains des endroits les plus arides de la planète. Alors que la communauté mondiale recherche des solutions efficaces à la crise climatique, cette approche innovante offre une lueur d’espoir et un potentiel pour un avenir durable.

Sources:

– Article d’opinion : Trends in Plant Science, Hirt et al. (2022)