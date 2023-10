L’ancien désert du Sahara : prospérer grâce aux eaux souterraines cachées

By

Le désert du Sahara, connu pour ses conditions difficiles, abritait autrefois l'ancien empire garamante. Cette civilisation a prospéré en accédant aux eaux souterraines cachées. Cependant, leur utilisation non durable de cette ressource a conduit à son épuisement et finalement au déclin de l’empire. Ces événements soulignent l’importance cruciale de la gestion durable des eaux souterraines.

De nouvelles recherches présentées lors de la réunion GSA Connects 2023 de la Geological Society of America mettent en lumière la manière dont l'empire garamantien a exploité les eaux souterraines pour soutenir sa société. Des facteurs environnementaux, tels que la présence de sources d’eau souterraines, leur ont permis de prospérer pendant près d’un millénaire.

Le désert du Sahara a été transformé en un environnement plus vert il y a entre 11,000 5,000 et XNUMX XNUMX ans en raison des pluies de mousson. Cela a fourni des ressources en eau de surface qui ont soutenu les civilisations. Cependant, lorsque ces pluies ont cessé, le Sahara est redevenu un désert, obligeant la plupart des civilisations à abandonner la région. Les Garamantes restèrent cependant. Bien qu'ils résident dans un désert hyper-aride, les Garamantes pouvaient compter sur un vaste aquifère de grès, potentiellement l'un des plus grands au monde.

Les Garamantes ont acquis des connaissances en Perse grâce aux routes commerciales des chameaux sur la façon d'extraire les eaux souterraines. Ils employaient une technique connue sous le nom de « foggara » ou « qanat ». Cela impliquait de construire un tunnel incliné à flanc de colline, juste en dessous de la nappe phréatique. Les eaux souterraines s'écouleraient ensuite à travers le tunnel pour l'irrigation. Les Garamantes ont construit environ 750 km de tunnels souterrains et de puits d'accès pendant leur période de pointe d'activité.

En intégrant la recherche archéologique à l'analyse hydrologique, des chercheurs comme Frank Schwartz ont acquis une meilleure compréhension de l'hydrogéologie des Garamantes. Malgré le manque de recharge annuelle en eau, la topographie, la géologie et les conditions de ruissellement uniques ont fourni des conditions idéales pour l'extraction des eaux souterraines à l'aide de la technologie Foggara. Cependant, les Garamantes ont été confrontés à des difficultés lorsque le niveau des eaux souterraines est tombé en dessous de leurs tunnels de foggara, entraînant leur chute.

Cette civilisation ancienne sert de mise en garde pour le monde moderne. La prévalence croissante d’environnements extrêmes et d’une utilisation non durable des eaux souterraines pose des défis importants. Des pays comme l’Iran connaissent déjà des problèmes similaires. De plus, des exemples comme la surexploitation des eaux souterraines en Californie soulignent la nécessité de pratiques de gestion durable. L’épuisement des réserves d’eau souterraine peut avoir de graves conséquences en cas d’absence de reconstitution, conduisant finalement à l’effondrement des sociétés.

